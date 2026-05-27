Die Beteiligungsgesellschaft Mountain Alliance AG richtet ihr Portfolio radikal neu aus - und setzt dabei auf eines der derzeit heißesten Investmentthemen Europas: Defense Tech, Drohnentechnologie und Künstliche Intelligenz. Zwar blieb das Geschäftsjahr 2025 bilanziell noch von Abschreibungen und Altlasten geprägt, doch hinter den Zahlen zeichnet sich ein strategischer Umbau ab, der für Anleger zunehmend spannend werden könnte. Besonders die Beteiligung am europäischen Drohnen- und Verteidigungstechnologie-Unternehmen Destinus rückt jetzt massiv in den Fokus. Verlust deutlich reduziert - Fokus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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