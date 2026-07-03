Dr. Conny Boersch hat in hunderte Firmen investiert und ein Dutzend an die Börse gebracht. Jetzt spricht er von baldigen Defense-IPOs, dem überraschenden Verlauf an der Drohnen-Front und von großen Geldern, die jetzt winken.Drohnen sind wie Tech-Start-ups. Viele fliegen in die falsche Richtung oder werden von Rivalen abgeschossen - doch manche schlagen dafür richtig ein. Wie der von Dr. Conny Boersch gegründete Chip-Händler ACG AG, der mitten im New-Economy-Hype des Jahres 2000 eine Milliardenbewertung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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