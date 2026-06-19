Original-Research: Mountain Alliance AG - von Montega AG



19.06.2026 / 10:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu Mountain Alliance AG Unternehmen: Mountain Alliance AG ISIN: DE000A12UK08 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 19.06.2026 Kursziel: 4,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA

Jahresbericht 2025 veröffentlicht - solide Portfoliobasis, Destinus als strategischer NAV-Treiber



Jahresergebnis 2025 deutlich verbessert - Sonderertrag aus Portfoliogesellschaft: Die Mountain Alliance AG (MA) hat mit dem Jahresabschluss 2025 einen Jahresfehlbetrag von EUR 0,46 Mio. ausgewiesen (Vj.: EUR 1,30 Mio.). Die erhebliche Verbesserung ist auf Erträge aus Beteiligungen in Höhe von EUR 1,28 Mio. zurückzuführen, die aus dem Verkauf eines Grundstücks samt Immobilie durch eine Portfoliogesellschaft resultieren. Gegenläufig wirkten außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen von EUR 0,67 Mio. (Vj.: EUR 0,36 Mio.) sowie leicht gestiegene sonstige betriebliche Aufwendungen von EUR 1,06 Mio. (Vj.: EUR 0,96 Mio.), bedingt u. a. durch Kosten der im Juli 2025 erfolgreich platzierten Kapitalerhöhung.



NAV-Rückgang durch Portfoliobereinigung - strukturelle Qualität steigt: Der NAV zum 31. Dezember 2025 belief sich auf EUR 40,4 Mio. (Vj.: EUR 42,5 Mio.), entsprechend EUR 5,33 je Aktie (Vj.: EUR 6,17). Der Rückgang resultiert primär aus Wertberichtigungen: Während getlogics liquidiert wird, sind Crealytics und Miet24 zwar weiterhin operativ tätig, wurden jedoch aufgrund geringer Erholungsaussichten vollständig abgeschrieben. Bei Volders und locr erfolgten lediglich partielle Abschreibungen als reine Vorsichtsmaßnahme. Der deutliche Rückgang des NAV je Aktie beruht zudem auf der höheren Aktienzahl nach erfolgter KE im Juli 2025. Das Portfolio umfasste per 31. Dezember 2025 14 aktive Beteiligungen. Die strukturelle Qualität des Portfolios verbessert sich u.E. durch die im Q4/2025 abgeschlossene Investition in Destinus Group B.V. trotz des NAV-Rückgangs spürbar.



Lingoda weiter auf Kurs - Exit als zentraler Kurstreiber: Die größte Portfoliogesellschaft Lingoda erzielte 2025 erneut Umsatzwachstum bei verbesserter Gesamtmarge und gesteigerter operativer Effizienz. Wachstumstreiber war insbesondere das Segment der Sprachkurse für ausländisches Pflegepersonal. Ein Lingoda-Exit bleibt aus unserer Sicht der bedeutendste Kurstreiber für die MA-Aktie und würde erhebliche Mittel für die Reinvestition in wachstumsstarke Segmente wie Defence-Tech freisetzen. U.E. ist ein strukturierter M&A-Prozess ab Ende 2026 zunehmend realistisch.



Defence-Tech - Strategische Erweiterung konkretisiert: Im Jahr 2025 hat die Gesellschaft ihre strategische Neuausrichtung vorgenommen und ihren Fokus gezielt auf Investitionen in den Bereich Defence Tech sowie Dual Use ausgeweitet. Im Mittelpunkt stehen Beteiligungen an Unternehmen aus den Segmenten Drohnen- und Satellitentechnologie, Cybersecurity sowie Künstliche Intelligenz. Destinus: Destinus produziert nach eigenen Angaben über 2.000 Drohnen- und Marschflugkörpersysteme jährlich, mit einem geschätzten Umsatz von USD 250 Mio. in 2025. Das Joint Venture mit Rheinmetall sowie die im Januar 2026 abgeschlossene Übernahme des Schweizer KI-Spezialisten Daedalean (CHF 180 Mio.) unterstreichen die industrielle Anschlussfähigkeit.

Mindguard: Zudem wurde mit Mindguard in einen innovativen Anbieter KI-gestützter Lösungen zur Förderung mentaler Resilienz im Verteidigungssektor investiert. Das Unternehmen unterstützt Veteranen und zivile Kriegsopfer und befindet sich in der klinischen Validierungsphase.

Weitere Beteiligung: Ergänzend wurde in Q1 2026 in ein Unternehmen investiert, das kollaborative autonome Missionssysteme für Aufklärung/Überwachung, Luftverteidigung und Frühwarnung liefert, mit bereits zweistelligen Millionen-Euro-Umsätzen aus Verträgen in mehr als fünf Ländern. Potenzielle NAV-Effekte aus diesen Beteiligungen dürften angesichts der Marktdynamik und jüngster Bewertungsindikationen latente stille Reserven beinhalten.



Fazit: Der Jahresabschluss 2025 bestätigt die solide operative Basis des Portfolios. Die Kombination aus stabilem Kernportfolio, latenten NAV-Reserven aus Defence-Tech-Investitionen und einer sich abzeichnenden Exit-Pipeline für 2026/2027 bietet ein attraktives Risiko-Rendite-Profil. Der hohe Abschlag auf den NAV von rund 47% erscheint vor diesem Hintergrund weiterhin nicht gerechtfertigt. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von EUR 4,50.







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