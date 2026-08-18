JDC, YOC und Einhell liefern heute Morgen nach den schwachen Vorgaben aus Asien insbesondere Japan gewissermassen Lichtblicke. Der Handelstag startet unter schwierigen Vorzeichen: Konjunkturelle Sorgen und geopolitische Unsicherheiten, bestätigt durch steigende Ölpreise, drücken auf die Stimmung der Anleger. Doch während auf den Kurstafeln das Rot wohl dominiert, legten drei deutsche Mittelständler am heutigen Morgen ihre Halbjahreszahlen vor. JDC Group, YOC und Einhell Germany zeigen mit ihren Bilanzen, dass operatives Wachstum auch in einem schwierigen Marktumfeld gelingen kann. Ob gute Quartalszahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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