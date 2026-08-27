Original-Research: JDC Group AG - von BankM AG
Einstufung von BankM AG zu JDC Group AG
Zweistelliges Wachstum in anspruchsvollem Umfeld - EBITDA skaliert deutlich
Die JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37, Open Market, JDC GY) hat im ersten Halbjahr ein Umsatzwachstum von 18,7% (bereinigt 22,8%) gezeigt, wobei das EBITDA mit 69,8% (bereinigt 82,7%) stark überproportional anstieg. Hintergrund der Bereinigungen ist eine unterjährige Abgrenzung bei Performance-Fees, die im vergangenen Jahr genutzt wurde und auf die man wegen der hohen Unsicherheit in diesem Jahr verzichtet. Dennoch geht die Gesellschaft auch weiterhin von einer siebenstelligen Performance Fee im Jahr 2026 aus. Unsicherheit und ein schlechtes Konsumklima wirken sich vorübergehend dämpfend auf das Neugeschäft aus, während das Altersvorsorgedepot ab Q4 für Belebung sorgen sollte. Beim Thema KI ist JDC hervorragend positioniert (siehe Exkurs: KI-Umbruch) Mit einem EV/Umsatz2026 von 1,12 bei klar zweistelligen Umsatzwachstumsraten und sichtbaren Skaleneffekten ist die JDC-Aktie attraktiv bewertet.
Unsere aktualisierte DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von € 33,34; damit bestätigen wir unser Rating "Kaufen".
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: JDC_20260827_BasisstudienUpdateBankM
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i
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