Original-Research: YOC AG - von Montega AG



18.08.2026 / 15:20 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu YOC AG Unternehmen: YOC AG ISIN: DE0005932735 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 18.08.2026 Kursziel: 15,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA

H1/26: Verhaltene Umsatzdynamik in Q2, aber operative Marge erholt sich - Aktie auf gedrücktem Niveau sehr aussichtsreich



Die YOC AG hat heute ihren Halbjahresbericht für das Geschäftsjahr 2026 vorgelegt. Nach einem dynamischen Jahresauftakt reflektieren die Halbjahreszahlen die anhaltende konjunkturelle Zurückhaltung im Werbemarkt. Während das Umsatzwachstum im zweiten Quartal spürbar ins Stocken geriet, zeigt sich auf der Ertragsseite durch greifende Effizienzmaßnahmen eine erfreuliche Margenstabilisierung.



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Im H1/26 stiegen die Konzernerlöse leicht um 3,6% yoy auf 17,7 Mio. EUR. Ein Blick auf das Q2 macht jedoch die veränderte Marktdynamik deutlich: Nach einem starken Q1 (+9,7% yoy auf 8,0 Mio. EUR) lag der Umsatz im Q2 mit 9,7 Mio. EUR praktisch auf Vorjahresniveau (Q2/25: ~9,8 Mio. EUR). Die regionalen Unterschiede bleiben bestehen: Während das Inlandsgeschäft in Deutschland konjunkturbedingt auf der Stelle trat, erwies sich das internationale Segment mit einem Plus von 8,0% yoy im Halbjahr weiterhin als stützendes Standbein. Auf Quartalsebene deutet sich allerdings an, dass auch die Auslandsregionen vorübergehend nicht mehr das hohe Expansionstempo des Auftaktquartals halten konnten.



Erfreulicher gestaltet sich das Bild beim EBITDA, das im Halbjahr um 30,2% yoy auf 0,7 Mio. EUR zulegen konnte (H1/25: 0,5 Mio. EUR; davon entfielen rund 0,5 Mio. EUR auf das Q2). Hauptgrund für den Ergebnisanstieg ist die sichtbare Erholung der Ertragskraft: Die Rohertragsquote verbesserte sich in H1/26 auf 43,1% (ca. +1,5 Prozentpunkte gegenüber den vorangegangenen Quartalen). Dies belegt, dass die Effizienz- und Automatisierungsmaßnahmen rund um die Plattform VIS.X greifen und YOC auch in einem verhalteneren Umfeld in der Lage ist, die Marge operativ zu verbessern.



Schätzungsanpassung & Guidance: Das Management bestätigte den Jahresausblick 2026 (Umsatz: 39,0 bis 41,0 Mio. EUR; EBITDA: 3,0 bis 4,5 Mio. EUR). Vor dem Hintergrund der verlangsamten Umsatzdynamik im zweiten Quartal und der weiterhin eingeschränkten Visibilität im Werbemarkt modellieren wir den weiteren Jahresverlauf etwas konservativer und passen unsere Umsatz- und Ergebnisschätzungen für 2026e leicht nach unten an. Wir erwarten nun ein Erreichen der Mitte der Guidance-Spannen, was ein gewohnt starkes Werbeschlussquartal (Q4) voraussetzt.



Fazit: YOC begegnet der trägeren Marktentwicklung im ersten Halbjahr mit hoher Kostendisziplin und einer verbesserten Rohertragsmarge. Auch wenn wir unsere Prognosen vorerst leicht reduzieren, halten wir die Aktie auf dem derzeit deutlich gedrückten Kursniveau für sehr aussichtsreich. Sobald die Werbenachfrage wieder anzieht, dürfte die gesteigerte operative Effizienz von VIS.X voll durchschlagen. Wir bestätigen daher unser Rating und sehen das Bewertungsniveau (EV/EBIT 2027e: 6,7) weiterhin als klar attraktiv an.







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