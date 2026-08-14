Angespannte Lage am KMU-Anleihemarkt Die PANDION AG hat zu Beginn der Kalenderwoche 33 einen Insolvenzantrag in Eigenverwaltung gestellt. Hintergrund ist die angespannte Liquiditätssituation der Gesellschaft und mehrerer Tochterunternehmen, nachdem ein wesentlicher Finanzierungsbaustein weggefallen war und weitere Maßnahmen zur Liquiditätssicherung nicht im erforderlichen Umfang umgesetzt werden konnten. Mit dem Verfahren in Eigenverwaltung soll der Geschäftsbetrieb fortgeführt und die Restrukturierung der PANDION-Gruppe in einem geordneten Verfahren umgesetzt werden. Die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. bietet Anleihegläubigern der PANDION AG an, sie in dem Insolvenzprozess zu begleiten und fordert zudem die zeitnahe Einberufung einer Gläubigerversammlung. Auch bei der Photon Energy N.V. verdichten sich die Krisenanzeichen weiter. Im Mittelpunkt steht die 6,50%-Anleihe 2021/27 (ISIN: DE000A3KWXXX), deren Kuponzahlungen zuletzt nicht geleistet wurden. Die Kanzlei Schirp Schmidt-Morsbach steht mit größeren Gruppen von Anleihegläubigern im Austausch und hat zu Videokonferenzen über mögliche Maßnahmen zum Schutz der Bondholder zu Beginn der kommenden Woche eingeladen. Für Gesprächsstoff sorgt zudem die EverYield AG, deren Infrastruktur-Unternehmensanleihe 2026/32 zuletzt außergewöhnliche Kursbewegungen verzeichnete. Das Management erklärte Anfang dieser Woche, dass diese nach eigener Einschätzung weder mit der strategischen Ausrichtung noch mit der operativen oder finanziellen Entwicklung des Unternehmens in Zusammenhang stünden. Die Homann Holzwerkstoffe GmbH hat ihre Jahresprognose für 2026 deutlich gesenkt. Während der Umsatz im ersten Halbjahr mit rund 194,4 Mio. Euro nahezu auf Vorjahresniveau lag, fiel das bereinigte EBITDA auf -1,4 Mio. Euro. Belastet wurde das Ergebnis insbesondere durch die schwache Nachfrage in der Möbelindustrie, hohe Anlaufverluste im litauischen Werk Pagiriai sowie gestiegene Kosten. Für das Gesamtjahr werden nun 10 bis 15 Mio. Euro EBITDA erwartet. Die Energiekontor AG hat ihre ...

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