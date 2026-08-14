BENO Holding hat eine erstklassige Light Industrial Immobilie in Roth (Nürnberger Region) für ein Gesamtprojektvolumen von ca. 3,4 Mio. EUR erworben, einschließlich ca. 2 Mio. EUR für das bestehende Gebäude (~3.700 qm), 1,1 Mio. EUR für eine mietergestützte Erweiterung sowie PV-Anlagen/Netztechnologie. Das Risiko wurde durch einen 10-Jahres-Mietvertrag mit SYSPLAST GmbH vor dem Abschluss minimiert. Die ursprüngliche Immobilie wurde zu einem Preis von etwa dem 9-fachen der Miete einschließlich Transaktionskosten erworben (implizite Rendite von etwa 11,1 %), mit einem Neubewertungspotenzial auf 12,5-fach bis Ende des Jahres (mwb Schätzung). Finanziert mit einem typischen LTV von 70 % bestätigt das hoch cash-generierende Geschäft die Expertise von BENO im Asset Management. Wir bestätigen unser BUY-Rating und erhöhen unser Kursziel leicht auf 14,00 EUR von zuvor 13,50 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/beno-holding-ag
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