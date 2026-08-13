Multitude erzielte ein starkes Q2 26 und erhöhte damit die Visibilität hinsichtlich des FY26-Nettogewinnziels deutlich. Im Rahmen unserer Erwartungen erreichte der Umsatz EUR 65,3 Mio., während der Nettogewinn um 26% yoy auf EUR 8,7 Mio. stieg und sich gegenüber Q1 26 nahezu verdoppelte. Niedrigere Wertminderungen und ein starkes Wachstum der Provisions- und Gebühreneinnahmen stützten die Profitabilität trotz rückläufiger Zinserträge. Consumer Banking erholte sich sequenziell, während Wholesale weiterhin profitabel skalierte. SME bleibt hingegen der wesentliche Schwachpunkt, wobei ein positives EBT nun für 2027 erwartet wird. Mit einem Nettogewinn von EUR 13,1 Mio. in H1 würde eine Fortsetzung der Q2-Dynamik ausreichen, um das FY26-Ziel von EUR 30 Mio. zu erreichen. Unsere Schätzungen, unser Kursziel von EUR 14,40 sowie unsere KAUFEN-Empfehlung bleiben unverändert. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/multitude-ag
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