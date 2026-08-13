Mitteilung der Multitude AG: Multitude AG veröffentlicht Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026: Umsetzung der Strategie treibt profitables Wachstum - Portfoliowachstum und weitere Verbesserung der Portfolioqualität stützen die profitable Entwicklung der Gruppe- Provisions- und Gebühreneinnahmen haben sich im Jahresvergleich mehr als verdoppelt und stärken die Umsatzdiversifizierung - Übernahme der Sortter Oy als weiterer Schritt in der Umsetzung der Drei-Säulen-Wachstumsstrategie und zur Erschließung zusätzlicher Erlösquellen - Auf Kurs zur Erreichung der Nettogewinnprognose 2026 Die Multitude AG, ein börsennotiertes europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale Kredit- und Online-Banking-Dienstleistungen für Verbraucher, kleine und mittlere Unternehmen sowie institutionelle Kunden anbietet ("Multitude", "Unternehmen" oder "Gruppe"), hat heute seine Ergebnisse für das am 30. Juni 2026 endende erste Halbjahr 2026 veröffentlicht. Ergebnisse der Multitude Group Die Umsatzerlöse der Gruppe beliefen sich im ersten Halbjahr 2026 auf 126,9 Mio. EUR (H1 2025: 133,4 Mio. EUR). Die Zinserträge betrugen 114,3 Mio. EUR (H1 2025: 128,0 Mio. EUR). Grund für diesen Rückgang sind die fortgesetzte Optimierung des Kreditportfolios und die weitere Verbesserung der Portfolioqualität. Dies wurde größtenteils durch einen Anstieg der Provisions- und Gebühreneinnahmen um 136 % auf 12,6 Mio. EUR (H1 2025: 5,3 Mio. EUR) ausgeglichen, getragen von der konsequenten Umsetzung der Initiativen zur Umsatzdiversifizierung: Ausbau von Partnerschaften, Zahlungsdienstleistungen sowie zusätzliche Provisions- und Gebühreneinnahmen ...

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