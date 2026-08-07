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Score Capital AG schließt Geschäftsjahr 2025 mit klarem strategischem Fokus ab und startet stark ins Jahr 2026



07.08.2026 / 15:56 CET/CEST

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München, 07. August 2026 - Die Score Capital AG (Score Capital), pan-europäischer Spezialist für Working-Capital Finanzierungen im Profi-Fußball, veröffentlicht die testierten Jahreszahlen.



Jahresabschluss 2025: Klare strategische Weichenstellung

Der Umsatz belief sich im Geschäftsjahr 2025 auf EUR 3.883.160,51 (Vorjahr: EUR 4.614.113,57). Der Jahresfehlbetrag betrug EUR 638.905,73 (Vorjahr: Jahresüberschuss EUR 214.503,91). Ursächlich hierfür sind Abschreibungen auf Investitionen im Rahmen des Senior-Note-Programms sowie die Einstellung des Geschäfts im Bereich American Football, das im Jahr 2023 kurzfristig getestet wurde. Das Stammgeschäft im Fußball ist von dieser Entwicklung nicht betroffen und weist keinerlei Auffälligkeiten oder Abschreibungen auf.

Erstes Halbjahr 2026: Dynamisches Wachstum im Kerngeschäft

Das erste Halbjahr 2026 zeigt, dass Score Capital ihren Wachstumskurs im Kerngeschäft konsequent fortsetzt. Das Ergebnis vor Steuern hat sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf rund EUR 307.855 mehr als verdoppelt. Der Umsatz stieg um 23 Prozent auf EUR 2.337.878 (Vorjahreszeitraum: EUR 1.895.224,70). Besonders erfreulich entwickelte sich das Neugeschäft: Mit einem Volumen von EUR 88 Mio. übertrifft es den Vergleichswert des Vorjahreszeitraums (EUR 66 Mio.) deutlich. Damit rückt das für 2026 gesetzte Ziel eines Neugeschäftsvolumens von EUR 200 Mio. in greifbare Nähe.

Vorstandsbestellung

Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat Stephan Schnippe für weitere fünf Jahre als Vorstand der Score Capital AG bestellt.



"Mit dem testierten Abschluss 2025 haben wir reinen Tisch gemacht und eine klare strategische Weichenstellung zurück zu unserem Kerngeschäft Fußball vorgenommen. Das Fußballgeschäft entwickelt sich hervorragend, wie die Zahlen des ersten Halbjahres 2026 eindrucksvoll zeigen. Auch nach dem Stichtag hat sich das Geschäft dynamisch entwickelt. Aktuell haben wir ein Neugeschäft im Volumen von EUR 125 Mio. abgeschlossen. Ich freue mich, dieses Wachstum als Vorstand auch in den kommenden fünf Jahren weiter voranzutreiben", erklärt Stephan Schnippe, Gründer und Vorstand der Score Capital AG.



Über Score Capital AG

Das Management-Team der Score Capital AG gilt als Initiator der modernen Fußballfinanzierung und ist seit über 20 Jahren führend in der Strukturierung und Abwicklung innovativer Finanzierungsmodelle für Profifußballvereine. Als Innovationsführer wurden mehr als 800 Transaktionen mit einem Volumen von 2,5 Milliarden EUR erfolgreich umgesetzt. Score Capital unterstützt Clubs mit Finanzierungslösungen auf Basis des Erwerbs von Einzelforderungen aus Spielertransfers, Sponsoring, Broadcasting sowie UEFA-Wettbewerben. Die Score Capital AG versteht sich im Wesentlichen als Händler von Fußballforderungen und erzielt Erträge u.a. aus dem An- und Verkauf der Forderungen. Seit Unternehmensgründung hat die Score Capital AG noch keinen einzigen Forderungsausfall zu verzeichnen.





Kontakt:



Score Capital AG



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Mail: info@score-capital.com





Pressekontakt:



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Mail: meister@meisterconsult.com



Mobil: +49(0)170-2939080





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