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Dow Jones News
14.08.2026 14:33 Uhr
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MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Softwareaktien sehr fest - Energiekontor stürzen ab

DJ MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Softwareaktien sehr fest - Energiekontor stürzen ab

DOW JONES--Freundlich zeigen sich Europas Börsen am Freitagmittag. Rückenwind kommt aus den USA. Dort hatten die zuletzt moderat ausgefallenen US-Inflationsdaten den S&P-500 am Vortag auf ein neues Allzeithoch getrieben. Am Zinsterminmarkt sind die Erwartungen von US-Leitzinserhöhungen zuletzt deutlich gesunken, auch weil die Ölpreise trotz der weiter kaum passierbaren Straße von Hormus im Zaum bleiben.

"Sich verändernde Erwartungen an die Fed-Politik könnten phasenweise zu Volatilität an den Aktienmärkten beitragen, wir gehen jedoch davon aus, dass sich die globale Aktienrally fortsetzen wird", so UBS-Aktienexpertin Ulrike Hoffmann-Burchardi.

Der DAX legt um 0,8 Prozent zu auf 26.506 Punkte, wozu insbesondere das sehr feste Indexschwergewicht SAP beiträgt. Der Euro-Stoxx-50 steigt lediglich um 0,3 Prozent auf 6.565 Zähler. Brent-Öl kostet wenig verändert gut 87 Dollar.

SAP legen um 4,6 Prozent zu. Für Kauflaune sorgt hier ein Gebot für den US-Wettbewerber Workday, heißt es aus dem Handel. Der Finanzinvestor Silver Lake soll Gespräche über eine Übernahme des Anbieters von Software für den Personalbereich führen. Silver Lake übernahm mit der Software AG bereits den zweitgrößten Software-Anbieter nach SAP in Deutschland. Das Silver Lake-Interesse werde auch dahingehend interpretiert, dass die mit Blick auf die Bedrohung durch KI-Modelle abgestürzten Bewertungen von Softwareaktien ihren Boden gefunden haben könnten, heißt es.

Neben SAP sind entsprechend auch andere Softwareaktien gesucht. Scout24 verteuern sich um 3,7 Prozent, Nemetschek machen einen Satz um 8 Prozent, Temenos legen in Zürich um 4,5 Prozent zu, Sage in London um 4,3 oder Amadeus IT in Madrid um 3,3 Prozent.

Im MDAX geht es für Talanx um 5,3 Prozent aufwärts. Der Versicherungskonzern hat im ersten Halbjahr von einem höheren Kapitalanlageergebnis, einer geringeren Großschadensbelastung und Rekordergebnissen in allen Geschäftsbereichen profitiert und steigerte seinen Gewinn stärker als erwartet. Dazu hat Talanx den Ausblick erhöht. Im Sog steigen Allianz um 1,0, Munich Re um 1,7 und Hannover Rück um 2,3 Prozent.

Ein Kursdrama erlebt das Papier von Energiekontor. Dem Minus von knapp 7 Prozent am Vortag folgt nun ein Absturz um 16 Prozent ein. Der Wind- und Solarparkentwickler hatte zunächst am Donnerstagmorgen die 2026er-Gewinnziele im Rahmen der Zahlenvorklage noch bestätigt, am Abend desselben Tages dann aber reduziert, und zwar drastisch.

Das "Timing" der Gewinnwarnung nur wenige Stunden nach Vorlage des Halbjahresberichts sei "extrem unglücklich" und "schwer nachvollziehbar", kommentiert die DZ Bank. Die Gewinnwarnung zeige, wie schwierig planbar das Projektentwicklungsgeschäft im Bereich Onshore-Wind sei. Die Analysten rechnen mit deutlichen Auswirkungen auf die Gewinnschätzungen. Nehme man den Mittelwert der neuen Prognosespanne dürfte die Konsensschätzung kurzfristig um über 80 Prozent sinken. Ob die Schätzungen für 2027/2028 stiegen, weil sich der Verkauf der Projekte in das nächste Geschäftsjahr verschiebe, sei schwer abschätzbar.

Um knapp 9 Prozent nach oben geht es für Norma. Hier stützt ein Aktienrückkauf von bis zu 9,3 Millionen Aktien. Dieser zweite Aktienrückkauf schließt die geplante Kapitalrückführung ab. Vorstandschefin Birgit Seeger betonte, die Prämie von über 25 Prozent auf den Durschnitt der vergangenen drei Monaten sei angemessen.

Adesso gewinnen 5,3 Prozent, obwohl Analysten die Zahlen des IT-Unternehmens als eher "uneinheitlich" werten. Der Umsatz habe über, der Gewinn unter Erwartung gelegen. Die Kapazitätsauslastung habe sich aber ab Mitte des zweiten Quartals deutlich verbessert. Adesso dürften derweil auch von den breiten Kursgewinnen bei Softwareaktien mit nach oben gezogen werden.

Kaum Bewegung gibt es nach der Zahlenvorlage bei Nagarro, der Kurs steigt minimal auf 78,15 Euro. Das dürfte vor allem daran liegen, dass der Vorstand und der Aufsichtsrat des IT-Dienstleisters ihren Aktionären die Annahme des Übernahmeangebotes der indischen Persistent Systems Limited empfohlen haben. Beide Gremien erachten den Angebotspreis von 81,00 Euro je Aktie als angemessen und fair. 

INDEX          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50     6.564,73  +0,3   19,26    6.545,47    13,4 
Stoxx-50        5.527,17  0,0   -0,17    5.527,34    12,4 
DAX          26.506,08  +0,8   206,34    26.299,74    8,2 
MDAX         32.628,14  +1,1   363,28    27.039,42    6,6 
TecDAX         4.138,05  +1,8   74,93    3.091,28    14,2 
SDAX         18.683,86  +0,7   130,79    13.062,07    8,8 
FTSE         10.775,22  +0,0    2,55    10.772,67    8,5 
CAC          8.655,46  +0,1    4,90    8.650,56    6,2 
SMI          14.422,30  -0,4   -52,83    14.475,13    8,7 
ATX          6.726,54  -0,0   -1,64    6.728,18    26,3 
 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Do, 18:22 
EUR/USD         1,1563  +0,3   0,0036     1,1527   1,1525 
EUR/JPY         184,01  +0,1   0,1400     183,87  183,7500 
EUR/CHF         0,9392  +0,1   0,0009     0,9383   0,9377 
EUR/GBP         0,8541  -0,1  -0,0006     0,8547   0,8546 
USD/JPY         159,13  -0,2  -0,3500     159,48  159,4300 
GBP/USD         1,3534  +0,4   0,0049     1,3485   1,3482 
USD/CNY         6,7412  -0,0  -0,0016     6,7428   6,7428 
USD/CNH         6,7426  -0,0  -0,0015     6,7441   6,7452 
AUS/USD          0,708  +0,4   0,0026     0,7054   0,7052 
Bitcoin/USD      62.838,37  -0,8  -529,69    63.368,06 63.484,05 
 
 
ROHOEL         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         81,63  +0,5    0,38      81,25 
Brent/ICE         87,18  +0,1    0,11      87,07 
 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.358,00  +0,2    7,84    4.350,16 
Silber          64,78  +0,5    0,33      64,46 
Platin         1.728,85  +0,7   11,32    1.717,53 
 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/gos

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August 14, 2026 08:00 ET (12:00 GMT)

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Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

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