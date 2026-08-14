OTTOBOCK überzeugt mit kräftigem Wachstum und einem deutlichen Margensprung, während SIXT im zweiten Quartal Umsatz und Ergebnis stärker als erwartet steigern konnte. Bei ENERGIEKONTOR sorgt dagegen eine überraschende Prognosesenkung nach Verzögerungen bei schottischen Windparkprojekten für Gesprächsstoff. BIRKENSTOCK wächst weiterhin dynamisch, hebt die Jahresprognose an und zeigt insbesondere in Asien starke Zuwächse. INTUITIVE MACHINES bleibt trotz schwächerer Quartalszahlen mit neuen Mondmissionen, Zukäufen und einem hohen Auftragsbestand spannend. Und beim Nebenwert des Tages MLP stehen nach einem starken Halbjahr und neuen Aussagen zur Ergebnisentwicklung die nächsten Impulse an.
Wie wir die sechs Aktien aktuell einordnen und was Anleger daraus ableiten können, lesen Sie in der heutigen Bernecker Daily auch im Einzelabruf und in unserem Newspilot hat Kollege Oliver Kantimm eben aus aktuellem Anlass noch ein Update zu BIRKENSTOCK veröffentlicht.
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