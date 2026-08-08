Mitteilung der Score Capital AG: Score Capital AG schließt Geschäftsjahr 2025 mit klarem strategischem Fokus ab und startet stark ins Jahr 2026 Die Score Capital AG (Score Capital), pan-europäischer Spezialist für Working-Capital Finanzierungen im Profi-Fußball, veröffentlicht die testierten Jahreszahlen. Jahresabschluss 2025: Klare strategische Weichenstellung Der Umsatz belief sich im Geschäftsjahr 2025 auf EUR 3.883.160,51 (Vorjahr: EUR 4.614.113,57). Der Jahresfehlbetrag betrug EUR 638.905,73 (Vorjahr: Jahresüberschuss EUR 214.503,91). Ursächlich hierfür sind Abschreibungen auf Investitionen im Rahmen des Senior-Note-Programms sowie die Einstellung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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