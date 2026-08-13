Multitude-Finanzvorstand Bernd Egger ist ein smarter Typ, der auf alle Fragen der Investoren, und gehen sie auch noch sehr ins Detail, immer die passende Antwort hat. Nur den Aktienkurs des FinTech-Unternehmens würde Egger vermutlich nie öffentlich kommentieren. Spekulieren ist nicht sein Ding. Bei der Präsentation der Halbjahreszahlen für 2026 geht es in der obligatorischen Frage-Antwort-Runde aber auch diesmal um die so niedrige Bewertung von Multitude am Kapitalmarkt. Immerhin entspricht der aktuelle Aktienkurs von 5,56 Euro einem Börsenwert von nur etwas mehr als 120 Mio. Euro - und das bei einem für 2026 avisierten Gewinn nach Steuern von rund 30 Mio. Euro. "Wir bewegen uns hier auf All-Time-High", sagt Egger und verweist auf die verlässlich starke Entwicklung der Gewinne in den vergangenen Jahren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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