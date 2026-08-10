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/ Schlagwort(e): Anleihe/Rechtssache
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|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:34
|Photon Energy-Anleihegläubiger vor weitreichenden Zugeständnissen gewarnt - WebCall am 17. August zur Interessenbündelung
|Die Berliner Kanzlei Schirp Schmidt-Morsbach ruft Inhaber der Photon-Energy-Anleihe 2021/27 zur Abstimmung und Vernetzung auf. Hintergrund sind ausbleibende Zinszahlungen, fehlende Transparenz und die...
► Artikel lesen
|11:22
|Photon Energy-Anleihe 2021/27: Kanzlei Schirp sieht möglichen Interessenskonflikt und lädt zu Video-Konferenzen
|Mitteilung der SCHIRP & PARTNER Rechtsanwälte mbB: Photon Energy N.V-Anleihe 21/27 (ISIN: DE000A3KWKY4): Die Krisenanzeichen häufen sich. Was können Anleger tun? Einladung zu Videokonferenzen (deutsch/englisch)...
► Artikel lesen
|10:18
|Photon Energy N.V-Anleihe 21/27 (ISIN: DE000A3KWXXX): Die Krisenanzeichen häufen sich Was können Anleger tun? Einladung zu Videokonferenzen (deutsch/englisch)
|09:51
|EQS-News: SCHIRP & PARTNER Rechtsanwälte mbB: Photon Energy N.V-Anleihe 21/27 (ISIN: DE000A3KWXXX): Die Krisenanzeichen häufen sich. Was können Anleger tun? Einladung zu Videokonferenzen (deutsch/englisch)
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/ Schlagwort(e): Anleihe/Rechtssache
Photon Energy N.V-Anleihe 21/27 (ISIN: DE000A3KWKY4): Die Krisenanzeichen häufen...
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|02.08.
|Anleihenews der vergangenen Woche: Schaeffler, EPH Group, Branicks, KION, Photon Energy und Mutares im Fokus
|Von angepassten Prognosen über Restrukturierungen bis hin zu neuen Finanzierungen - die wichtigsten Anleihenews der vergangenen Woche im Überblick Schaeffler hat seine Mittelfristziele für 2028 eingedampft....
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Photon Energy N.V-Anleihe 21/27 (ISIN: DE000A3KWKY4): Die Krisenanzeichen häufen...
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