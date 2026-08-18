Ernst Russ wird voraussichtlich solide Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 berichten, mit einem Umsatzanstieg von 2,8% im Vergleich zum Vorjahr auf 40,0 Mio. EUR, da höhere durchschnittliche Charterraten (19.750 USD vs. 17.412 USD) das Umsatzwachstum unterstützen. Allerdings wird ein Rückgang des EBIT um 24,8% im Vergleich zum Vorjahr auf 11,5 Mio. EUR prognostiziert, bedingt durch eine anspruchsvolle Vergleichsbasis, da das Q2 des letzten Jahres durch etwa 5 Mio. EUR an einmaligen Veräußerungsgewinnen (MV Andante) aufgebläht war. Auf einer vergleichbaren Basis erwarten wir daher ein solides EBIT-Wachstum von 10-11% im Jahresvergleich. Der Nettogewinn nach Minderheiten wird auf 9,0 Mio. EUR (EPS: 0,27 EUR) geschätzt. Unserer Ansicht nach bietet das zweite Quartal eine klare Einsicht in die zugrunde liegende Rentabilität der Flotte vor dem Veräußerungsgewinn der EF Emira im dritten Quartal. Wir bestätigen unsere BUY-Empfehlung mit einem Kursziel von 13,70 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/ernst-russ-ag
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