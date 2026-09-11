Ernst Russ hat seine EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 auf 55-65 Mio. EUR angehoben (zuvor 45-55 Mio. EUR), was hauptsächlich den vereinbarten Verkauf des Containerschiffs EF Emma widerspiegelt. Die Umsatzprognose wurde auf 150-160 Mio. EUR eingegrenzt (zuvor 145-160 Mio. EUR). Gleichzeitig erweitert die Akquisition von zwei zusätzlichen Neubauten für Produkt-/Chemietanker die geplante Tankerflotte auf sechs Schiffe und fügt etwa 38,3 Mio. USD zum Charter-Backlog hinzu. Wir schätzen die Bruttoveräußereinnahmen auf etwa 18-20 Mio. EUR und eine kombinierte Tankerinvestition von etwa 62 Mio. EUR, was etwa 19 Mio. EUR Eigenkapital bei einer angenommenen Finanzierungsstruktur von 70% Fremdkapital erfordert. Unserer Ansicht nach führt das Management eine Meisterklasse im Kapitalrecycling durch - die Monetarisierung von Containereigentum zur Finanzierung eines Wachstums im Tankersektor mit hoher Sichtbarkeit. Diese Strategie unterstützt die kurzfristigen berichteten Erträge und erweitert gleichzeitig die wiederkehrende Ertragsbasis über 2027 hinaus. Wir bestätigen die Kaufempfehlung (BUY) mit einem unveränderten Kursziel (PT) von 14,50 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/ernst-russ-ag
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