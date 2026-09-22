Mächtig aufwärts ging es kürzlich mit der Aktie von Ernst Russ. Der Kurs hat damit eine wichtige Widerstandszone nach oben verlassen. Über Jahre hing das Papier in Bereich von acht Euro fest, nun notiert es bei zehn Euro. Zuvor hatte die Reederei ihre Prognose nach oben angepasst und den Erwerb zweiter Tankschiffe bekanntgegeben. Charttechnisch macht dieser Anstieg der Börse sicherlich Appetit auf mehr. Ernst Russ setzt den eingeschlagenen strategischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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