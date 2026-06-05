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WKN: 863060 | ISIN: US9581021055 | Ticker-Symbol: WDC
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05.06.26 | 07:34
490,20 Euro
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AAON INC123,65+0,12 %
ALBANY INTERNATIONAL CORP57,500,00 %
ASIA CEMENT CHINA HOLDINGS CORPORATION0,212-2,75 %
ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LTD ADR34,0300,00 %
BATH & BODY WORKS INC15,300-0,94 %
BISI INTERNATIONAL TBK0,0170,00 %
BOOKING HOLDINGS INC143,95-0,21 %
CASS INFORMATION SYSTEMS INC39,2000,00 %
CH ROBINSON WORLDWIDE INC155,70-2,04 %
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD0,471-1,09 %
CHINA MOBILE LTD8,505-100,00 %
COMMERCE BANCSHARES INC44,400-1,77 %
CURIOSITYSTREAM INC2,820+1,44 %
ELECTRICITE DE STRASBOURG SA233,00+1,08 %
FLAGSTAR BANK NA12,000-1,19 %
GAJAH TUNGGAL TBK0,0540,00 %
GENERAL MOTORS COMPANY71,55-0,17 %
GENUINE PARTS COMPANY84,500,00 %
GOODBABY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD0,093-7,50 %
HUB GROUP INC36,400-1,62 %
IBERPAPEL GESTION SA19,0000,00 %
ICF INTERNATIONAL INC56,500,00 %
IMMOBILIERE DASSAULT SA50,200,00 %
INTERFACE INC25,2000,00 %
KIMBERLY-CLARK CORPORATION81,25-0,14 %
KRAFT HEINZ COMPANY19,130-1,08 %
LUNDIN MINING CORPORATION26,360+0,69 %
MERCANTILE BANK CORPORATION43,4000,00 %
NEXTERA ENERGY INC73,70-0,09 %
NORTHERN TRUST CORPORATION149,35+0,20 %
OLD NATIONAL BANCORP19,8000,00 %
PEPSICO INC121,94-0,38 %
PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSERO TBK0,0710,00 %
SHOUCHENG HOLDINGS LTD0,1510,00 %
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD9,060-0,54 %
TOTALENERGIES EP GABON SA222,00-8,07 %
TRICO BANCSHARES50,71+0,02 %
TRUSTCO BANK CORP NY44,8000,00 %
UNIFIRST CORPORATION234,000,00 %
UNITED FIRE GROUP INC43,850+0,14 %
WASTE MANAGEMENT INC188,600,00 %
WESBANCO INC28,6000,00 %
WESTERN DIGITAL CORPORATION490,20-1,08 %
WEYERHAEUSER COMPANY21,230-0,24 %
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