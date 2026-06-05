|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AAON INC
|US0003602069
|0,1 USD
|0,086 EUR
|ALBANY INTERNATIONAL CORP
|US0123481089
|0,28 USD
|0,241 EUR
|ASIA CEMENT CHINA HOLDINGS CORPORATION
|KYG0539C1069
|0,034 HKD
|0,0037 EUR
|ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LTD ADR
|US04965M1062
|0,54 USD
|0,4649 EUR
|BATH & BODY WORKS INC
|US0708301041
|0,2 USD
|0,1721 EUR
|BISI INTERNATIONAL TBK
|ID1000105703
|26 IDR
|0,0012 EUR
|BOOKING HOLDINGS INC
|US09857L1089
|0,42 USD
|0,3616 EUR
|CASS INFORMATION SYSTEMS INC
|US14808P1093
|0,32 USD
|0,2755 EUR
|CH ROBINSON WORLDWIDE INC
|US12541W2098
|0,63 USD
|0,5424 EUR
|CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD
|CNE1000002G3
|0,2569 HKD
|0,0282 EUR
|CHINA MOBILE LTD
|HK0941009539
|2,52 HKD
|0,2769 EUR
|COMMERCE BANCSHARES INC
|US2005251036
|0,275 USD
|0,2367 EUR
|COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA ADR
|US2042803096
|0,5382 USD
|0,4634 EUR
|CURIOSITYSTREAM INC
|US23130Q1076
|0,085 USD
|0,0731 EUR
|ELECTRICITE DE STRASBOURG SA
|FR0000031023
|-
|13,7 EUR
|FLAGSTAR BANK NA
|US6494454001
|0,01 USD
|0,0086 EUR
|GAJAH TUNGGAL TBK
|ID1000086002
|80 IDR
|0,0038 EUR
|GENERAL MOTORS COMPANY
|US37045V1008
|0,18 USD
|0,1549 EUR
|GENUINE PARTS COMPANY
|US3724601055
|1,0625 USD
|0,9147 EUR
|GOODBABY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
|KYG398141013
|0,05 HKD
|0,0054 EUR
|HUB GROUP INC
|US4433201062
|0,125 USD
|0,1076 EUR
|IBERPAPEL GESTION SA
|ES0147561015
|-
|0,18 EUR
|ICF INTERNATIONAL INC
|US44925C1036
|0,14 USD
|0,1205 EUR
|IMMOBILIERE DASSAULT SA
|FR0000033243
|-
|2,07 EUR
|INTERFACE INC
|US4586653044
|0,03 USD
|0,0258 EUR
|KIMBERLY-CLARK CORPORATION
|US4943681035
|1,28 USD
|1,102 EUR
|KRAFT HEINZ COMPANY
|US5007541064
|0,4 USD
|0,3443 EUR
|LUNDIN MINING CORPORATION
|CA5503721063
|0,0275 CAD
|0,017 EUR
|MERCANTILE BANK CORPORATION
|US5873761044
|0,39 USD
|0,3357 EUR
|NEXTERA ENERGY INC
|US65339F1012
|0,6232 USD
|0,5365 EUR
|NORTHERN TRUST CORPORATION
|US6658591044
|0,8 USD
|0,6887 EUR
|OLD NATIONAL BANCORP
|US6800331075
|0,145 USD
|0,1248 EUR
|PEPSICO INC
|US7134481081
|1,48 USD
|1,2742 EUR
|PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSERO TBK
|ID1000111602
|125,607 IDR
|0,006 EUR
|SHOUCHENG HOLDINGS LTD
|HK0000592854
|0,0284 HKD
|0,0031 EUR
|SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD
|KYG8586D1097
|1,206 HKD
|0,1325 EUR
|TOTALENERGIES EP GABON SA
|GA0000121459
|-
|18,88 EUR
|TRICO BANCSHARES
|US8960951064
|0,36 USD
|0,3099 EUR
|TRUSTCO BANK CORP NY
|US8983492047
|0,38 USD
|0,3271 EUR
|UNIFIRST CORPORATION
|US9047081040
|0,365 USD
|0,3142 EUR
|UNITED FIRE GROUP INC
|US9103401082
|0,2 USD
|0,1721 EUR
|VODAFONE GROUP PLC ADR
|US92857W3088
|0,2766 USD
|0,2381 EUR
|WASTE MANAGEMENT INC
|US94106L1098
|0,945 USD
|0,8136 EUR
|WASTE MANAGEMENT INC CDR
|CA94107V1067
|0,0891 CAD
|0,0552 EUR
|WESBANCO INC
|US9508101014
|0,38 USD
|0,3271 EUR
|WESTERN DIGITAL CORPORATION
|US9581021055
|0,15 USD
|0,1291 EUR
|WEYERHAEUSER COMPANY
|US9621661043
|0,21 USD
|0,1808 EUR
|YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS LTD ADR
|US9884151054
|0,5748 USD
|0,4948 EUR
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