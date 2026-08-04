General Motors überzeugt mit starken Quartalszahlen und hebt den Ausblick an. Trotz eines herausfordernden Marktumfelds sprechen die robuste Profitabilität, der kräftige freie Cashflow und die günstige Bewertung weiterhin für die Aktie. Gewinnkraft gesteigert, Jahresprognose erhöht General Motors hat am 21. Juli 2026 die Erwartungen für das zweite Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn klar übertroffen und im Anschluss die Prognosen für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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