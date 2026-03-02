The following instruments on XETRA do have their first trading 02.03.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 02.03.2026
Aktien
1 SE0000122673 HAKI Safety AB
2 SE0000107724 KABE Group AB
3 SE0000391716 Traction AB
4 BE0974269012 Alliance Developpement Capital SIIC SE
5 CA00848B1013 Agereh Technologies Inc.
6 NZIFTE0003S3 Infratil Ltd.
7 US98423J1016 XPERI Inc.
8 JE00BVSYJW51 B&M European Value Retail PLC
9 CA45791Q1000 Inspiration Mining Corp.
10 US74638P3073 Purple Biotech Ltd. ADR
Anleihen/ETF
1 US00287YEH80 AbbVie Inc.
2 US00287YEF25 AbbVie Inc.
3 US04636NAQ60 AstraZeneca Finance LLC
4 XS3296805685 NTT Finance Corp.
5 XS3296806063 NTT Finance Corp.
6 US775921AA76 Rumänien, Republik
7 BE6372081545 Azelis Finance N.V.
8 AU3CB0332021 Commonwealth Bank of Australia
9 US00287YEG08 AbbVie Inc.
10 US04636NAR44 AstraZeneca Finance LLC
11 DE000A30VRX4 BSK 1818 AG
12 XS3307268576 National Australia Bank Ltd.
13 XS3307980170 Nordic Investment Bank
14 XS3308064354 Omnicom Finance Holdings PLC
15 US681919BV74 Omnicom Group Inc.
16 US00287YEJ47 AbbVie Inc.
17 XS3224536121 Eutelsat Communications S.A.
18 NO0013697268 HomeToGo SE
19 XS3296806147 NTT Finance Corp.
20 XS3307981491 Rumänien, Republik
21 XS3307442197 Rumänien, Republik
22 US91282CQD64 United States of America
23 XS3307260839 Eutelsat Communications S.A.
24 XS3296806816 NTT Finance Corp.
25 DE000A460Q68 PCC SE
26 US928668CX87 Volkswagen Group America Finance LLC
27 US008281BL07 African Development Bank
28 XS3307443245 Rumänien, Republik
29 IE0005F2R613 Invesco EUR IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF - Acc
30 IE0001KPAXU3 Invesco EUR IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF - Dist
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 02.03.2026
Aktien
1 SE0000122673 HAKI Safety AB
2 SE0000107724 KABE Group AB
3 SE0000391716 Traction AB
4 BE0974269012 Alliance Developpement Capital SIIC SE
5 CA00848B1013 Agereh Technologies Inc.
6 NZIFTE0003S3 Infratil Ltd.
7 US98423J1016 XPERI Inc.
8 JE00BVSYJW51 B&M European Value Retail PLC
9 CA45791Q1000 Inspiration Mining Corp.
10 US74638P3073 Purple Biotech Ltd. ADR
Anleihen/ETF
1 US00287YEH80 AbbVie Inc.
2 US00287YEF25 AbbVie Inc.
3 US04636NAQ60 AstraZeneca Finance LLC
4 XS3296805685 NTT Finance Corp.
5 XS3296806063 NTT Finance Corp.
6 US775921AA76 Rumänien, Republik
7 BE6372081545 Azelis Finance N.V.
8 AU3CB0332021 Commonwealth Bank of Australia
9 US00287YEG08 AbbVie Inc.
10 US04636NAR44 AstraZeneca Finance LLC
11 DE000A30VRX4 BSK 1818 AG
12 XS3307268576 National Australia Bank Ltd.
13 XS3307980170 Nordic Investment Bank
14 XS3308064354 Omnicom Finance Holdings PLC
15 US681919BV74 Omnicom Group Inc.
16 US00287YEJ47 AbbVie Inc.
17 XS3224536121 Eutelsat Communications S.A.
18 NO0013697268 HomeToGo SE
19 XS3296806147 NTT Finance Corp.
20 XS3307981491 Rumänien, Republik
21 XS3307442197 Rumänien, Republik
22 US91282CQD64 United States of America
23 XS3307260839 Eutelsat Communications S.A.
24 XS3296806816 NTT Finance Corp.
25 DE000A460Q68 PCC SE
26 US928668CX87 Volkswagen Group America Finance LLC
27 US008281BL07 African Development Bank
28 XS3307443245 Rumänien, Republik
29 IE0005F2R613 Invesco EUR IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF - Acc
30 IE0001KPAXU3 Invesco EUR IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF - Dist
© 2026 Xetra Newsboard