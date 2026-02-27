Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA4577022078 Inspiration Energy Corp. 27.02.2026 CA45791Q1000 Inspiration Energy Corp. 02.03.2026 Tausch 1:1
US74638P2083 Purple Biotech Ltd. ADR 27.02.2026 US74638P3073 Purple Biotech Ltd. ADR 02.03.2026 Tausch 10:1
LU1072616219 B&M European Value Retail S.A. 27.02.2026 JE00BVSYJW51 B&M European Value Retail PLC 02.03.2026 Tausch 1:1
