Vancouver, British Columbia - 24. Februar 2026 / IRW-Press / Inspiration Mining Corp. ("Inspiration" oder das "Unternehmen") (ISP-CSE) (ISPNF-USA) (A40GPX-WKN) bestätigt, dass es am 26. Februar 2026 unter seinem neuen Namen Inspiration Mining Corp. den Handel an der Canadian Securities Exchange ("CSE") aufnehmen wird. Das Tickersymbol "ISP" bleibt unverändert.

Die neue CUSIP-Nummer wird 45791Q100 lauten und die neue ISIN-Nummer CA45791Q1000.

Charles Desjardins, CEO und President von Inspiration, kommentierte: "Die Anpassung unseres Namens an den strategischen Fokus des Unternehmens ist nur folgerichtig. Ramp Metals Inc. hat auf seinem Kupfer-/Goldprojekt entlang desselben Trends mit Bohrungen begonnen (siehe Karte unten), und auch wir rechnen damit, in Kürze mit Bohrarbeiten zu starten. Für die Aktionäre von Inspiration stehen sehr spannende Zeiten bevor."

Abbildung 1: Lage der Konzessionsgebiete Rottenstone North und West von Inspiration im Verhältnis zum Konzessionsgebiet von Ramp Metals. Dargestellt sind auch die interpretierten Massivsulfid- und Goldtrends in diesem Distrikt.

Über Inspiration Energy Corp.

Inspiration Energy ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung vielversprechender Gold- und Basismetallkonzessionen gerichtet ist. Mit seinen Vorzeigeprojekten Rottenstone North und Rottenstone West ist das Unternehmen einer der größten Landbesitzer in einem der neuesten und aufregendsten Gold-Kupfer-VMS-Entdeckungskorridore (vulkanogene Massivsulfide) Kanadas. Weitere Informationen finden Sie in den Unternehmensinformationen auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Im Namen des Board of Directors

Charles Desjardins

CEO, President und Direktor

Telefon: 604-808-3156

E-Mail: mailto:info@inspiration.energy

Die Canadian Stock Exchange und ihre Regulierungsdienstleister übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf künftige Ereignisse oder künftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen der Geschäftsleitung widerspiegeln. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass zukünftige Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieses Dokuments gemacht, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sind durch diese Warnhinweise sowie durch jene qualifiziert, die in unseren Einreichungen bei SEDAR+ in Kanada (verfügbar unter www.sedarplus.ca) enthalten sind.

