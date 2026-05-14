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BMW AG80,700,00 %
CALAMOS DYNAMIC CONVERTIBLE & INCOME FUND25,115+0,28 %
DEUTZ AG10,6700,00 %
DIAMONDBACK ENERGY INC170,56-0,66 %
EXPAND ENERGY CORPORATION81,45-0,27 %
FREENET AG26,9200,00 %
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD7,100+2,90 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA82,65-0,12 %
HERCULES CAPITAL INC13,700+0,74 %
INGERSOLL RAND INC62,12+1,90 %
JBG SMITH PROPERTIES12,6000,00 %
LANCASHIRE HOLDINGS LIMITED6,640-1,92 %
LANDMARK BANCORP INC27,7000,00 %
LECHWERKE AG68,00-2,86 %
NEWMARK GROUP INC13,0000,00 %
ONESPAN INC10,2000,00 %
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD47,6000,00 %
POOL CORPORATION150,50+0,47 %
SEPLAT ENERGY PLC6,4000,00 %
SMITHFIELD FOODS INC21,800+0,93 %
STHREE PLC2,150+5,13 %
STURM RUGER & COMPANY INC32,580-2,69 %
SYENSQO SA60,35-0,08 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD13,070-3,68 %
TEN SQUARE GAMES SA23,7000,00 %
TETRA TECH INC22,710-1,73 %
TRACSIS PLC3,8800,00 %
TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD0,1320,00 %
VALUE PARTNERS GROUP LTD0,2160,00 %
VIPER ENERGY INC41,220-0,22 %
WINTRUST FINANCIAL CORPORATION127,000,00 %
ZIONS BANCORPORATION NA51,000,00 %
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