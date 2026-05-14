|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AIXTRON SE
|DE000A0WMPJ6
|-
|0,15 EUR
|BMW AG
|DE0005190003
|-
|4,4 EUR
|CALAMOS DYNAMIC CONVERTIBLE & INCOME FUN ...
|US12811V1052
|0,195 USD
|0,1664 EUR
|COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEM ...
|US2044098828
|0,0477 USD
|0,0407 EUR
|DEUTZ AG
|DE0006305006
|-
|0,18 EUR
|DIAMONDBACK ENERGY INC
|US25278X1090
|1,1 USD
|0,9389 EUR
|EXPAND ENERGY CORPORATION
|US1651677353
|0,575 USD
|0,4908 EUR
|FREENET AG
|DE000A0Z2ZZ5
|-
|2,07 EUR
|FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD
|CNE100001TR7
|1,3695 HKD
|0,1492 EUR
|GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
|BE0003797140
|-
|5,125 EUR
|HERCULES CAPITAL INC
|US4270965084
|0,47 USD
|0,4011 EUR
|INGERSOLL RAND INC
|US45687V1061
|0,02 USD
|0,017 EUR
|JBG SMITH PROPERTIES
|US46590V1008
|0,175 USD
|0,1493 EUR
|LANCASHIRE HOLDINGS LIMITED
|BMG5361W1047
|0,15 USD
|0,128 EUR
|LANDMARK BANCORP INC
|US51504L1070
|0,21 USD
|0,1792 EUR
|LECHWERKE AG
|DE0006458003
|-
|2,8 EUR
|NEWMARK GROUP INC
|US65158N1028
|0,06 USD
|0,0512 EUR
|ONESPAN INC
|US68287N1000
|0,13 USD
|0,1109 EUR
|PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD
|GG00BPFJTF46
|0,1837 USD
|0,1568 EUR
|POOL CORPORATION
|US73278L1052
|1,3 USD
|1,1096 EUR
|SEPLAT ENERGY PLC
|NGSEPLAT0008
|0,083 USD
|0,0708 EUR
|SMITHFIELD FOODS INC
|US8322482071
|0,3125 USD
|0,2667 EUR
|STHREE PLC
|GB00B0KM9T71
|0,092 GBP
|0,1061 EUR
|STURM RUGER & COMPANY INC
|US8641591081
|0,11 USD
|0,0938 EUR
|SYENSQO SA
|BE0974464977
|-
|1,62 EUR
|TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
|HK0669013440
|1,32 HKD
|0,1438 EUR
|TEN SQUARE GAMES SA
|PLTSQGM00016
|10 PLN
|2,355 EUR
|TETRA TECH INC
|US88162G1031
|0,072 USD
|0,0614 EUR
|TRACSIS PLC
|GB00B28HSF71
|0,013 GBP
|0,015 EUR
|TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
|KYG910191363
|0,05 HKD
|0,0054 EUR
|VALUE PARTNERS GROUP LTD
|KYG931751005
|0,055 HKD
|0,0059 EUR
|VIPER ENERGY INC
|US64361Q1013
|0,68 USD
|0,5804 EUR
|WH GROUP LTD ADR
|US92890T2050
|1,0468 USD
|0,8935 EUR
|WINTRUST FINANCIAL CORPORATION
|US97650W1080
|0,55 USD
|0,4694 EUR
|WUXI APPTEC CO LTD ADR
|US98260P1030
|0,231 USD
|0,1971 EUR
|ZIONS BANCORPORATION NA
|US9897011071
|0,45 USD
|0,3841 EUR
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