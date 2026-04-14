|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AMERICAN TOWER CORPORATION
|US03027X1000
|1,79 USD
|1,5225 EUR
|BOSSARD HOLDING AG
|CH0238627142
|3,9 CHF
|4,232 EUR
|CALAMOS DYNAMIC CONVERTIBLE & INCOME FUN ...
|US12811V1052
|0,195 USD
|0,1658 EUR
|INDUSTRIVAERDEN AB C
|SE0000107203
|8,75 SEK
|0,8102 EUR
|J.JILL INC
|US46620W2017
|0,09 USD
|0,0765 EUR
|JULIUS BAER GRUPPE AG ADR
|US48137C1080
|0,6665 USD
|0,5669 EUR
|KONGSBERG GRUPPEN ASA
|NO0013536151
|5,7 NOK
|0,513 EUR
|RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
|AT0000606306
|-
|1,6 EUR
|SES SA
|LU0088087324
|-
|0,25 EUR
|SLEEP CYCLE AB
|SE0015961404
|0,53 SEK
|0,049 EUR
|mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender
© 2026 wallstreetONLINE (Dividenden)