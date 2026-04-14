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WKN: A0D9SU | ISIN: AT0000606306 | Ticker-Symbol: RAW
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14.04.26 | 07:30
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AMERICAN TOWER
AMERICAN TOWER CORPORATION Chart 1 Jahr
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AMERICAN TOWER CORPORATION153,15-0,49 %
BOSSARD HOLDING AG164,00-0,30 %
CALAMOS DYNAMIC CONVERTIBLE & INCOME FUND23,5500,00 %
J.JILL INC10,200-0,97 %
KONGSBERG GRUPPEN ASA36,620-2,22 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG43,180-4,26 %
SES SA6,190-3,28 %
SLEEP CYCLE AB1,5200,00 %
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