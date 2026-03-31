EQS-News: DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
31.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT
|Gildemeisterstr. 60
|33689 Bielefeld
|Deutschland
|Telefon:
|+49 5205 740
|E-Mail:
|info@dmgmori.com
|Internet:
|https://de.dmgmori-ag.com
|ISIN:
|DE0005878003
|WKN:
|587800
|Börsen:
|Xetra, Tradegate, Nasdaq OTC, Gettex, Baader Bank, LS&, xd, , Exchange, Hannover, Stuttgart, Frankfurt, München, London&, xd, , Trade Rep., Hamburg, Berlin, Quotrix, Düsseldorf, Lang &, &, xd, , Schwarz, Wien
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