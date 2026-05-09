Aktien - auch wenn für den alten Mann im Goldenen Haus der Irankrieg fast "erledigt" scheint, noch fliesst kein Öl oder Erdgas durch die Strasse von Hormus, noch droht konjunktureller Herbst durch zu hohe Energiepreise. Inflations- und Zinssorgen belasten. Da helfen auch die Quartalszahlen einiger tech's nicht - auch wenn exorbitant gut. Und so bröckeln in Frankfurt die Kurse, während sich die US-Märkte noch ganz gut halten. Frieden mit dem Iran - um jeden Preis? - würde helfen. Würde die Investitionszurückhaltung an den Aktienmärkten lösen. Und eine Erleichterungsrallye wäre wohl zu erwarten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin