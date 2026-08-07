FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aurubis nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 180 auf 173 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Resultate der Kupferhütte bestätigten die robuste Ertragskraft des integrierten Geschäftsmodells, schrieb Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Positiv wertet der Experte die Erwartung eines operativen Vorsteuergewinns am oberen Ende der Jahresprognose sowie das anhaltend starke Umfeld bei Schwefelsäure, das unter anderem durch eingeschränkte Schwefelexporte aus der Golfregion gestützt werde. Belastend wirke insbesondere der verzögerte Hochlauf von Aurubis Richmond mit einem voraussichtlich niedrigeren mittelfristigen Ergebnisbeitrag./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 14:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 14:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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