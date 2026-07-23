EQS Stimmrechtsmitteilung: Masterflex SE
Masterflex SE
22. Juli 2026
Mitteilung über Ziele von dem Inhaber wesentlicher Beteiligungen an der Gesellschaft gem. § 43 Abs. 1 WpHG
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich nehme Bezug auf meine Stimmrechtsmitteilung gemäß §§ 33 ff. WpHG, mit der ich Ihnen am 13. Juli 2026 mitgeteilt habe, dass mein mittelbarer Stimmrechtsanteil an der Masterflex SE ("Gesellschaft") aufgrund der Beherrschung meiner Tochtergesellschaften M.M.Tenere GmbH und J.F. Müller & Sohn Aktien-Gesellschaft die Schwelle von 25 % überschritten hat und zu diesem Tag 29,37 % (2.863.972 Stimmrechte) betragen hat.
Ergänzend dazu teile ich Ihnen gem. § 43 Abs. 1 WpHG Folgendes mit:1. Mit dem Erwerb verfolgte Ziele:
Die zum Erwerb der Stimmrechte verwendeten Mittel stammen aus Eigenmitteln.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Masterflex SE
|Willy-Brandt-Allee 300
|45891 Gelsenkirchen
|Deutschland
|Internet:
|www.MasterflexGroup.com
|LEI Code:
|529900F7WN69SXTGTM29
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2370790 23.07.2026 CET/CEST