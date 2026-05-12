TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 12. Mai 2026 / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) ("Polaris" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Finanzaufsichts- und Verwaltungsboard von Puerto Rico ("FOMB") am 8. Mai 2026 die Standardangebotsvereinbarung ("SO1-Vereinbarung") für ein Batterie-Energiespeichersystem ("BESS") genehmigt hat.

Mit der Genehmigung durch das FOMB ist der dreistufige Genehmigungsprozess für die SO1-Vereinbarung abgeschlossen, nachdem zuvor bereits die behördlichen Genehmigungen des Puerto Rico Energy Bureau ("PREB") und des Boards der Puerto Rico Electric Power Authority ("PREPA") eingeholt worden waren. Die SO1-Vereinbarung soll zwischen der PREPA und Polaris Power US, Inc ("PPUS"), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Polaris, geschlossen werden.

Die SO1-Vereinbarung ist Teil des "Puerto Rico Accelerated Storage Addition Program" ("ASAP"), einer strategischen Initiative, die darauf abzielt, die Netzzuverlässigkeit auf der gesamten Insel durch den Einsatz von BESS im Versorgungsmaßstab zu stärken, die an bestehenden Erzeugungsanlagen angesiedelt sind.

In diesem Rahmen wird PPUS als "Ressourcenanbieter" fungieren, der für die Installation und den Betrieb des BESS verantwortlich ist, während Punta Lima Wind Farm, LLC ("PLWF"), eine weitere Tochtergesellschaft von Polaris, weiterhin als "Eigentümer der Erzeugungsanlage" für den Standort Punta Lima fungieren wird, an dem das Speichersystem errichtet wird.

Sobald das BESS-Projekt fertiggestellt und voll funktionsfähig ist, hat der Ressourcenanbieter Anspruch auf monatliche feste und leistungsabhängige Zahlungen von PREPA als Gegenleistung für die Bereitstellung von Energiespeicherdiensten, einschließlich Kapazitäts- und Netzunterstützung. Die SO1-Vereinbarung sieht eine BESS-Kapazität von 71,4 MW (35,7 MW x 2) vor. Der für jeden Abrechnungszeitraum geltende Speicherleistungs-Vergütungspreis ("SCPP") beträgt 16.000 $ pro MW und Monat der geprüften Speicherleistung, ohne Preissteigerung während der Laufzeit. Der SCPP würde auf 20.600 $ pro MW und Monat steigen, falls PPUS nicht für förderfähige ITCs qualifiziert ist. Gemäß den in der FOMB-Genehmigung enthaltenen Bedingungen würde jedoch der niedrigere SCPP von 16.000 $ pro MW und Monat weiterhin gelten, falls die ITC-Berechtigung aufgrund von FEOC-bezogenen Beschaffungs- oder Lieferentscheidungen nicht erreicht wird. Die Laufzeit der SO1-Vereinbarung beträgt 20 Jahre ab dem Datum der kommerziellen Inbetriebnahme ("COD").

Polaris treibt seine Beschaffungs- und Lieferkettenstrategie aktiv voran, mit dem Ziel, die Einhaltung der geltenden FEOC-Anforderungen zu erreichen und die ITC-Berechtigung für das Projekt zu wahren. Das Unternehmen geht davon aus, innerhalb von etwa einem Monat aktualisierte Schätzungen zu den Investitionskosten und zum Zeitpunkt des COD vorlegen zu können.

Marc Murnaghan, CEO von Polaris, kommentierte:

"Die Genehmigung durch das FOMB stellt den letzten großen regulatorischen Meilenstein für die SO1-Vereinbarung dar und ist ein wichtiger Schritt in Richtung der Umsetzung und Entwicklung unseres Batterie-Energiespeicherprojekts in Puerto Rico. Wir freuen uns, diese strategische Initiative weiter voranzutreiben, die die Netzzuverlässigkeit und -resilienz in Puerto Rico unterstützen und gleichzeitig den langfristigen Wert unserer Anlage in Punta Lima weiter steigern soll."

Polaris setzt sich weiterhin für die Bereitstellung langfristiger, nachhaltiger Energielösungen in ganz Lateinamerika und der Karibik ein und freut sich darauf, während des gesamten Genehmigungs- und Umsetzungsprozesses mit allen Beteiligten zusammenzuarbeiten.

Über Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das sich im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit auf den Erwerb, die Erschließung und den Betrieb von Projekten für erneuerbare Energien in Lateinamerika und der Karibik konzentriert. Wir sind ein leistungsstarkes und finanziell gut ausgestattetes Unternehmen, das einen entsprechenden Beitrag zur Energiewende leistet.

Zum Portfolio des Unternehmens gehören ein geothermisches Kraftwerk (~82 MW), vier Wasserkraftwerke (~39 MW), drei Solar-(Photovoltaik)-Projekte (~35 MW) und ein Onshore-Windpark (~26 MW).

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QUELLE: Polaris Renewable Energy Inc.

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