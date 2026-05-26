Einen guten Start ins neue Geschäftsjahr meldete Wacker Neuson. Der Baumaschinenhersteller profitierte dabei von einer gestiegenen Nachfrage nach Kompaktmaschinen. Andererseits gab es wohl auch Nachholeffekte. Denn sowohl beim Umsatzanstieg als auch beim operativen Ergebnis konnte der Konzern die Analystenschätzungen leicht übertreffen. Die Wacker Neuson-Aktie profitierte davon allerdings (noch) nicht. Der Umsatz kletterte im ersten Quartal um 19,8 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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