Syensqo SA: Syensqo launches strategic review of its Performance & Care segment

Press release Communiqué de presse

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Syensqo launches strategic review of its Performance & Care segment

Review aligned with focus to accelerate growth trajectory, sharpen capital allocation and maximise value creation

Brussels, Belgium - May 21, 2026 - 08:00 CET

Syensqo today announces that it has initiated a strategic review of its Performance & Care segment. This is aligned with the Company's intention to focus on becoming a pure play specialty materials and advanced technologies company, with a greater exposure to structurally attractive end markets including aerospace and defence, electronics, healthcare, energy and advanced mobility applications.

"Since the start of the year, and along with the Board, we have undertaken a strategic assessment of our long-term direction and value creation priorities. In addition, we are fully focused on accelerating our growth trajectory, driving more consistent execution, sharpening our capital discipline as well as improving cash flow delivery," said Mike Radossich, Chief Executive Officer of Syensqo.

"Today's announcement reflects our intention to further sharpen our portfolio, increase our focus on technologies where we see the strongest long-term growth opportunities and drive sustained, innovation-led differentiation. Accordingly, we will now evaluate a range of strategic options for the Performance & Care segment, with an emphasis on maximizing long-term value for our shareholders."

The Company has not set a defined timetable for the strategic review, and will provide further updates when appropriate. In addition, there can be no assurance or certainty that this process will result in any transaction, nor as to the terms or structure of any transaction.

Syensqo's Performance & Care segment, comprising the Novecare and Technology Solutions global business units, is a global leader in surface chemistry solutions and specialty mining reagents serving the consumer care, agro, coatings and mining end markets. In 2025, the segment generated net sales of €2.0 billion and an underlying EBITDA of €358 million.

About Syensqo

Syensqo is a science company developing groundbreaking solutions that enhance the way we live, work, travel and play. Inspired by the scientific councils which Ernest Solvay initiated in 1911, we bring great minds together to push the limits of science and innovation for the benefit of our customers, with a diverse, global team of more than 13,000 associates in 30 countries.

Our solutions contribute to safer, cleaner, and more sustainable products found in homes, food and consumer goods, planes, cars, batteries, smart devices and healthcare applications. Our innovation power enables us to deliver on the ambition of a circular economy and explore breakthrough technologies that advance humanity.

Learn more at www.syensqo.com.

Contacts

Media Relations

media.relations@syensqo.com

Perrine Marchal

+32 478 32 62 72

Laetitia Schreiber

+32 487 74 38 07 Investors & Analysts

investor.relations@syensqo.com

Sherief Bakr

+44 7920 575 989

Robbin Moore-Randolph

+1 470 493 2433

Loïc Flament

+32 478 69 74 20

Eva Behaeghe

+32 474 49 23 50

Syensqo étudie des options stratégiques pour son segment Performance & Care

Cette démarche s'inscrit dans la volonté du groupe d'accélérer sa croissance, de renforcer sa discipline d'allocation du capital et de maximiser la création de valeur

Bruxelles, Belgique - 21 mai 2026 - 08:00 CET

Syensqo annonce aujourd'hui avoir lancé une revue stratégique de son segment Performance & Care. Cette démarche illustre l'intention du Groupe de se concentrer sur son positionnement de pure player en matériaux de spécialité et technologies de pointe, plus exposé à des marchés structurellement porteurs, tels que l'aéronautique et la défense, l'électronique, la santé, l'énergie et les applications de mobilité avancée.

"Depuis le début de l'année, et avec le soutien du Conseil, nous avons engagé une réflexion stratégique sur notre trajectoire à long terme et nos priorités en matière de création de valeur. Nous sommes pleinement mobilisés pour accélérer notre trajectoire de croissance, améliorer notre exécution, renforcer notre discipline en matière d'allocation du capital et améliorer la génération de flux de trésorerie", a déclaré Mike Radossich, CEO de Syensqo.

"L'annonce de ce jour reflète notre volonté d'affiner davantage notre portefeuille, et de nous recentrer sur les technologies davantage porteuses de croissance à long terme, avec une différenciation durable fondée sur l'innovation. En conséquence, nous évaluons des options stratégiques pour le segment Performance & Care, dans l'optique de maximiser la création de valeur à long terme pour nos actionnaires."

L'entreprise n'a pas fixé de calendrier défini pour cette revue stratégique et fournira des mises à jour au moment opportun. De plus, rien ne permet de garantir les modalités ou la structure d'une éventuelle transaction, ni même que ce processus aboutira à une transaction.

Le segment Performance & Care de Syensqo, qui regroupe les Global Business Units Novecare et Technology Solutions, est un leader mondial des solutions de chimie de surface et des réactifs miniers de spécialité au service des marchés des soins à la personne, de l'agro, des revêtements et de l'extraction minière. En 2025, ce segment a généré un chiffre d'affaires net de € 2,0 milliards et un EBITDA sous-jacent de € 358 millions.

A propos de Syensqo

Syensqo est une entreprise fondée sur la science qui développe des solutions novatrices permettant d'améliorer notre façon de vivre, de travailler, de voyager et de nous divertir. Inspirés par les congrès scientifiques initiés par Ernest Solvay en 1911, nous réunissons des talents brillants qui repoussent sans cesse les limites de la science et de l'innovation au profit de nos clients, avec plus de 13 000 employés.

Nous développons des solutions qui contribuent à offrir des produits plus sûrs, plus propres et plus durables, que l'on retrouve dans l'habitat, l'alimentation, et les biens de consommation, les avions, les voitures, les batteries, les appareils électroniques et les soins de santé. Notre force d'innovation nous permet de concrétiser l'ambition d'une économie circulaire et d'explorer des technologies révolutionnaires qui feront progresser l'humanité.

Plus d'informations sur www.syensqo.com.

Contacts

Media Relations

media.relations@syensqo.com

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