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WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker-Symbol: NVD
Tradegate
01.06.26 | 13:31
185,54 Euro
+2,32 % +4,20
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S&P 100
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NVIDIA CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NVIDIA CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
192,78193,0822:32
185,48185,5413:32
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
EASYJET
EASYJET PLC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
EASYJET PLC4,962+8,77 %
NOVARTIS AG126,92-1,24 %
NVIDIA CORPORATION185,54+2,32 %
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD47,4000,00 %
RELX PLC28,840+2,71 %
ROCHE HOLDING AG PS356,11-1,14 %
SAP SE167,90+10,75 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE278,30+3,23 %
SOFTBANK GROUP CORP47,025+16,00 %
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV19,285-0,80 %
WOLTERS KLUWER NV63,40+3,76 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.