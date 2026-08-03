Den Wert besprechen wir in der Ausgabe vom Dienstag. Besser als NVIDIA seit Beginn des KI-Hypes. Aber von der Spitze aus fast halbiert - schon eine neue Chance?
Helmut Gellermann
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|Bernecker daily Dienstag: Auch langfristig besser als Nvidia.
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