Datum der Anmeldung:
29.05.2026
Aktenzeichen:
B3-69/26
Unternehmen:
Auxilium GmbH, Essen (HAL Holding N.V., Curacao/Niederl. Antillen über HAL Investments B.V., Rotterdam/NL); schrittweiser Erwerb sämtlicher Anteile und alleiniger Kontrolle über die rahm GmbH, Troisdorf (rahm Gruppe GmbH)
Produktmärkte:
Handel mit Produkten der außerklinische Beatmung, Medizintechnik, Orthopädietechnik, Prothetik, Sanitätshäuser, Vertrieb von medizinischen Hilfsmitteln
29.05.2026
Aktenzeichen:
B3-69/26
Unternehmen:
Auxilium GmbH, Essen (HAL Holding N.V., Curacao/Niederl. Antillen über HAL Investments B.V., Rotterdam/NL); schrittweiser Erwerb sämtlicher Anteile und alleiniger Kontrolle über die rahm GmbH, Troisdorf (rahm Gruppe GmbH)
Produktmärkte:
Handel mit Produkten der außerklinische Beatmung, Medizintechnik, Orthopädietechnik, Prothetik, Sanitätshäuser, Vertrieb von medizinischen Hilfsmitteln
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