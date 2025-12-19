Datum der Anmeldung:
16.12.2025
Aktenzeichen:
B3-128/25
Unternehmen:
Safilo S.p.A., Padua/Italien (HAL Investments B.V., Rotterdam/NL); Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an der Inspecs Group PLC, Bath/UK;
Produktmärkte:
Herstellung und Vertrieb insb. Großhandel für Brillenfassungen Brillengestelle Sonnenbrillen
16.12.2025
Aktenzeichen:
B3-128/25
Unternehmen:
Safilo S.p.A., Padua/Italien (HAL Investments B.V., Rotterdam/NL); Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an der Inspecs Group PLC, Bath/UK;
Produktmärkte:
Herstellung und Vertrieb insb. Großhandel für Brillenfassungen Brillengestelle Sonnenbrillen
© 2025 Bundeskartellamt