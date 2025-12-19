Anzeige
Freitag, 19.12.2025
WKN: A1CYET | ISIN: IT0004604762 | Ticker-Symbol: S5U5
Tradegate
18.12.25 | 14:37
1,850 Euro
+0,43 % +0,008
Branche
Konsumgüter
Aktienmarkt
FTSE Italia Mid Cap
1-Jahres-Chart
SAFILO GROUP SPA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SAFILO GROUP SPA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,8361,84011:37
1,8341,84211:34
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
HAL TRUST
HAL TRUST Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
HAL TRUST139,80+0,29 %
INSPECS GROUP PLC0,745-17,22 %
SAFILO GROUP SPA1,850+0,43 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.