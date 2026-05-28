Original-Research: Wüstenrot und Württembergische AG - von Montega AG



28.05.2026 / 13:17 CET/CEST

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Einstufung von Montega AG zu Wüstenrot und Württembergische AG Unternehmen: Wüstenrot und Württembergische AG ISIN: DE0008051004 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 28.05.2026 Kursziel: 20,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Nicklas Frers; Christian Bruns, CFA

Q1 KPIs: Versicherungsgeschäft wächst solide - Wohnen Neugeschäft unter Vorjahr



Die W&W AG hat ihre ausgewählten KPIs zum ersten Quartal 2026 vorgelegt und verzeichnete einen soliden Jahresauftakt. Das Versicherungsgeschäft zeigt sich umsatzseitig weiterhin in guter Verfassung. Während der Bestand in allen Segmenten wächst, bestätigt das Management die konservative Jahresprognose von 120 bis 150 Mio. EUR für das Konzernergebnis (IFRS). Einzig das Neugeschäftsvolumen im Segment Wohnen blieb erwartungsgemäß unter dem Vorjahresniveau.



Versicherungssegment mit solidem Wachstum: Der Umsatz in der Personenversicherung kletterte um 3,6% auf 348 Mio. EUR (Vj: 336 Mio. EUR), getragen von einer starken Nachfrage in der Lebensversicherung, wo die Neugeschäfts-Beitragssumme um 6,6% auf 948 Mio. EUR zulegte (Vj: 889 Mio. EUR). Noch deutlicher fiel das Plus in der Schaden-/Unfallsparte mit einem Umsatzzuwachs von 6,5% auf 755 Mio. EUR aus (Vj: 709 Mio. EUR). Da das operative Neugeschäft hier wertmäßig leicht unter dem Vorjahr lag, resultiert dieses Wachstum primär aus notwendigen Beitragsanpassungen im Bestand. Dank einer aktuell moderaten Schadenentwicklung war die Ergebnisentwicklung stabil, auch wenn das versicherungstechnische Ergebnis die außergewöhnlich schadenarme Vorjahresbasis unterschreitet. Entscheidend wird der Schadensverlauf für das restliche Jahr. Großschadensereignisse stellen dank einer umsichtigen Rückversicherungspolitik kein signifikantes Risiko für die Prognose dar. Kritischer für den Ergebnistrend ist die Kleinschaden-Frequenz. Da diese Schäden unterhalb der Selbstbehaltsgrenzen verbleiben, wiegen sie in der Summe bilanziell deutlich schwerer. Sollte eine Schadenwelle im weiteren Jahresverlauf jedoch ausbleiben, ist das Erreichen des oberen Endes der Guidance u.E. realistisch.



Segment Wohnen weiterhin Belastungsfaktor: Das Segment Wohnen verzeichnete im ersten Quartal einen rückläufigen Trend beim Neugeschäftsvolumen, welches um 11,0% auf 3.910 Mio. EUR nachgab (Vj: 4.359 Mio. EUR). Dieser Rückgang resultiert primär aus den anhaltenden, schwierigen Rahmenbedingungen am deutschen Bau- und Immobilienmarkt. Demgegenüber stützt die solide Substanz im Bauspargeschäft den Gesamttrend, sodass der Bestand an vergebenen Baudarlehen leicht auf 30,4 Mrd. EUR ausgebaut werden konnte (Vj: 30,1 Mrd. EUR). Dank eines verbesserten Finanzergebnisses startete das Segment insgesamt positiver ins Jahr als noch 2025. Dennoch wird durch die anhaltenden Zinsabsicherungsgeschäfte das Konzernergebnis (IFRS) belastet, was zu einer entsprechend gedämpften Erwartung für das Gesamtjahr führt.



Dividendenerhöhung wird geprüft: Auf der vergangenen Hauptversammlung (13.05.) rückte unter anderem die Ausschüttungspolitik in den Mittelpunkt des Investoreninteresses. Ein Gegenantrag des Aktionärs GS&P zielte auf eine Erhöhung der Dividende ab. Nachdem der aktuelle Dividendenvorschlag des Vorstandes von 0,65 EUR je Aktie jedoch mit großer Mehrheit beschlossen wurde, wird eine Erhöhung für das kommende GJ geprüft. Aufgrund der vorhandenen Eigenkapitalbasis und der weiterhin niedrigen Eigenkapitalrendite ist u.E. eine Erhöhung auf 0,75 EUR je Aktie ein realistisches Szenario, dass bei Investoren als positives Signal aufgenommen werden würde.



Fazit: Insgesamt präsentiert sich die W&W AG aktuell operativ auf Kurs. Das wachsende Versicherungsgeschäft und die solide Substanz federn das Wohnen Segment weitestgehend ab. Entscheidend für die Ergebnisentwicklung wird der Schadensverlauf im laufenden Jahr. Angesichts einer möglichen Dividendenerhöhung und einem KBV von 0,3 bietet die Aktie aktuell einen attraktiven Einstiegspunkt. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von 20,00 EUR.







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