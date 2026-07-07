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WKN: A3C99G | ISIN: GB00BP6MXD84 | Ticker-Symbol: R6C0
Tradegate
07.07.26 | 21:25
36,000 Euro
+5,29 % +1,810
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
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SHELL PLC Chart 1 Jahr
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SHELL PLC 5-Tage-Chart
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5-Tage-Chart
1&1
1&1 AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
1&1 AG19,900-0,10 %
ABBVIE INC223,80+0,54 %
AEGON LTD7,718-0,31 %
ASTRAZENECA PLC168,80+1,56 %
BT GROUP PLC2,245+1,49 %
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA78,26-1,04 %
CONCURRENT TECHNOLOGIES PLC2,9400,00 %
COSTAIN GROUP PLC2,400-4,00 %
DEUTZ AG9,185-2,70 %
DIAGEO PLC18,330+3,65 %
DORMAKABA HOLDING AG60,00-2,44 %
DR MARTENS PLC0,845-1,74 %
ENDEAVOUR MINING PLC44,650-4,33 %
FAGRON NV24,300+0,21 %
FILTRONIC PLC3,380-5,59 %
GEBERIT AG578,20+0,10 %
GENUS PLC26,200-1,50 %
GLANBIA PLC25,140+0,08 %
GRAINGER PLC2,0000,00 %
GYM GROUP PLC2,440-0,81 %
HALEON PLC4,312+2,23 %
KINEPOLIS GROUP SA36,350+0,97 %
LONZA GROUP AG621,40-1,40 %
NESTE OYJ27,880-1,31 %
NOVO NORDISK A/S43,335+0,64 %
ORSTED A/S20,060-2,29 %
PROCREDIT HOLDING AG8,300-1,07 %
PUMA SE28,030+0,36 %
RENEW HOLDINGS PLC10,6000,00 %
ROBERTET SA814,00+1,88 %
SES SA7,805-3,82 %
SHELL PLC36,000+5,29 %
TECHNOGYM SPA15,320-1,92 %
TRIGANO SA145,00+0,07 %
UCB SA253,80-0,28 %
VONOVIA SE22,380-0,40 %
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