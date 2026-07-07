Rechenzentren werden gestrichen, Gesetze gegen KI häufen sich, die Bewertungen bleiben hoch. Berenberg zeigt, mit welchen 32 Aktien Anleger dem Tech-Trubel entkommen können.Die KI-Rallye war lange die Party, auf der niemand fehlen wollte. Jetzt mehren sich die Fragezeichen bei vielen Anlegern. Die Analysten der Hamburger Privatbank Berenberg haben daher 32 Aktien ausgewählt, die vom KI-Hype möglichst unabhängig sind. Im Fokus stehen dabei europäische und britische Titel aus den Bereichen Telekommunikation, Energie, Pharma und Bau. Die Analysten begründen ihren Rat mit der wachsenden Konzentration der Marktrenditen. Zwar legten globale Aktien 2026 bislang um rund zehn Prozent zu, ohne …
Enthaltene Werte: GB0030913577,DE0006305006,DE0005545503,GB0003362992,FR0000125007,GB0002374006,CH0013841017,FI0009013296,DE0006969603,GB00BP6MXD84,LU0088087324,FR0005691656,BE0003739530,GB0009895292,FR0000039091,GB0002074580,IE0000669501,CH0030170408,BE0003874915,GB00B64NSP76,US00287Y1091,DE000A1ML7J1,BE0974274061,GB00B04V1276,GB0005359004,GB0002183191,DK0060094928,GB00BZBX0P70,IT0005162406,DE0006223407,GB00BL6NGV24,GB00BL6K5J42,GB00BMX86B70,DK0062498333,BMG0112X1056,CH1486524122Den vollständigen Artikel lesen
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