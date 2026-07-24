Gut ist nicht gut genug. Der Energie- und Mineralöl-Konzern Neste wird den hohen Markterwartungen nicht gerecht und verfehlt die Erwartungen der Analysten leicht. Dennoch wird die Aktie mit einem Minus von rund zehn Prozent massiv abgestraft. Sollten Anleger den Dip beim finnischen Titel zum Einstieg nutzen?Neste steigerte den Umsatz im zweiten Quartal um rund ein Drittel auf 5,99 Milliarden Euro. Analysten hatten mit 6,06 Milliarden Euro einen Tick mehr erwartet. Das bereinigte EBITDA lag mit 1,20 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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