Eine der erfolgreichsten europäischen Pharmaaktien ist die von UCB (WKN: 852738) aus Belgien. Innerhalb der vergangenen drei Jahre hat sich der Kurs mehr als verdreifacht. Auslöser war das Blockbuster-Medikament Bimzelx, das etwa gegen Schuppenflechte erfolgreich eingesetzt wird. Damit gelang es UCB, stark zu wachsen und die unter Generika-Druck stehenden älteren Medikamente abzulösen. Und UCB hat noch einiges vor. Die Indikationen für den Blockbuster werden ausgeweitet. Dazu hat UCB noch durch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Euro am Sonntag