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WKN: 858560 | ISIN: US5324571083 | Ticker-Symbol: LLY
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Small- & Micro Cap Investment
16.08.2026 07:58 Uhr
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Warum Eli Lilly 3,8 Milliarden US-Dollar auf Psychedelika setzt - und Emyria plötzlich an einem entscheidenden Engpass sitzt

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Noch vor wenigen Jahren galten Psychedelika an der Börse vor allem als spekulatives Biotech-Thema. 2026 verändert sich das Bild. Große Pharmakonzerne beginnen, Milliardenbeträge in neue psychiatrische Wirkstoffe zu investieren. Der bislang deutlichste Schritt: Eli Lilly (ISIN: US5324571083) will AtaiBeckley für bis zu 3,8 Milliarden US-Dollar übernehmen.

Damit geht es längst nicht mehr nur um kleine Biotech-Unternehmen und experimentelle Wirkstoffe. AbbVie (ISIN: US00287Y1091) hatte bereits einen Deal über bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar für eine neuartige psychedelische Depressionstherapie von Gilgamesh Pharmaceuticals vereinbart. Auch Otsuka Holdings (ISIN: JP3188220002) investiert in diesem Bereich.

Die entscheidende Anlegerfrage könnte deshalb bald eine andere sein: Wenn diese Medikamente tatsächlich zugelassen werden - wer kann sie anschließend in großem Maßstab verabreichen?

Big Pharma entdeckt einen neuen Markt

Der Hintergrund ist ein grundlegendes Problem der Psychiatrie. Millionen Patienten mit Depressionen, posttraumatischen Belastungsstörungen und anderen schweren psychischen Erkrankungen sprechen nicht ausreichend auf bestehende Behandlungen an. Gleichzeitig haben neue Wirkstoffklassen in klinischen Studien zunehmend Aufmerksamkeit erhalten.

Ein wichtiges Beispiel dafür liefert bereits Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046). Dessen Esketamin-Nasenspray Spravato hat gezeigt, dass neuartige, medizinisch überwachte Behandlungsmodelle auch kommerziell skalierbar sein können. Laut den vorgelegten Informationen stiegen die Spravato-Umsätze zuletzt um 40 Prozent auf 584 Millionen US-Dollar im Quartal; Analysten erwarteten für 2026 einen Jahresumsatz von mehr als zwei Milliarden US-Dollar.

Doch genau hier entsteht ein bislang weniger beachteter Engpass.

Ein klassisches Medikament wird verschrieben und anschließend häufig zu Hause eingenommen. Psychedelisch unterstützte Therapien können dagegen deutlich komplexer sein. Sie benötigen geeignete Einrichtungen, speziell ausgebildetes Personal, medizinische Überwachung und regulatorische Prozesse.

Big Pharma kann also Milliarden in Wirkstoffe investieren. Ohne entsprechende Behandlungsinfrastruktur entsteht daraus jedoch noch kein skalierbares Versorgungssystem.

Der nächste Engpass könnte nicht das Medikament sein

Genau dieser Punkt macht die Entwicklung in Australien interessant.

Australien hat bereits einen regulatorischen Rahmen geschaffen, unter dem bestimmte psychedelisch unterstützte Therapien unter kontrollierten Bedingungen angeboten werden können. Gleichzeitig wurden die Empfehlungen der Therapeutic Goods Administration zuletzt angepasst. Dadurch kann ein breiteres Spektrum entsprechend ausgebildeter medizinischer und therapeutischer Berufsgruppen an der Behandlung beteiligt werden. Für Anbieter könnte dies den Aufbau größerer klinischer Kapazitäten erleichtern.

Damit verschiebt sich die Frage vom reinen Wirkstoff zunehmend zur Infrastruktur.

Wer verfügt über Kliniken? Wer hat geschulte Therapeuten und autorisierte Verschreiber? Wer kann Patienten behandeln und gleichzeitig reale Behandlungsdaten sammeln? Und wer kann eines Tages internationalen Pharmaunternehmen helfen, neue Therapien über klinische Studien hinaus in die Versorgung zu bringen?

Hier kommt Emyria (ISIN: AU0000073645) ins Spiel.

Emyria baut die Infrastruktur bereits heute

Das australische Unternehmen verfolgt mit seinem Empax-Netzwerk einen kapitalarmen, in Krankenhäuser integrierten Ansatz für komplexe psychiatrische Behandlungen. Die Plattform verfügt inzwischen über mehr als 100 geschulte und vertraglich gebundene Psychiater und Therapeuten in Australien.

Vier Kliniken sind nach Unternehmensangaben operativ, eine fünfte soll im dritten Quartal 2026 folgen. Das Zentrum auf der Mornington Peninsula in Victoria nahm während des Juni-Quartals die ersten Patientenbehandlungen auf. Für New South Wales wurden zudem 25 Therapeuten und sechs Psychiater ausgebildet.

Entscheidend ist dabei, dass Emyria nicht nur Infrastruktur aufbaut.

Das Unternehmen erzielte im Juni-Quartal einen Gruppenumsatz von rund 1,53 Millionen A$. Für das gesamte Geschäftsjahr 2026 erreichte der Umsatz rund 4,3 Millionen A$ - etwa 210 Prozent mehr als im Vorjahr. Gleichzeitig lagen die Kundeneinzahlungen im Quartal bei rund 1,05 Millionen A$.

Damit unterscheidet sich die Investmentstory von vielen klassischen Psychedelika-Biotechs: Emyria versucht nicht ausschließlich, auf den Erfolg eines einzelnen Wirkstoffs zu setzen, sondern eine klinische Plattform aufzubauen, über die unterschiedliche Behandlungen durchgeführt werden können.

Von Patientenbehandlungen zum Pharma-Partner?

Noch interessanter könnte deshalb der nächste Schritt werden.

Mit dem Empax Global Partnership Program hat Emyria eine Plattform geschaffen, über die internationale Arzneimittelentwickler und Clinical Research Organisations auf die bestehende klinische Infrastruktur zugreifen können. Das Modell soll sowohl klinische Studien als auch eine mögliche spätere kommerzielle Einführung neuer Therapien unterstützen. Dadurch entsteht neben erstatteten Patientenbehandlungen eine zweite, sponsorfinanzierte Umsatzmöglichkeit.

Genau hier treffen sich die beiden Entwicklungen.

Auf der einen Seite investieren Lilly, AbbVie und andere Pharmakonzerne Milliarden in neue psychiatrische Wirkstoffe. Auf der anderen Seite benötigt eine mögliche Kommerzialisierung dieser Medikamente eine Infrastruktur, die bei herkömmlichen Tabletten in dieser Form nicht notwendig ist.

Emyria versucht, diesen Teil der Wertschöpfungskette bereits aufzubauen.

Erste Daten - aber noch kein Beweis für Skalierung

Auch klinisch meldete das Unternehmen Fortschritte. Bei den ersten zehn ausgewerteten Patienten seines Programms gegen behandlungsresistente Depression verbesserten sich alle vier untersuchten Standardparameter. Die durchschnittlichen Depressionssymptome gingen nach Angaben des Unternehmens von 16,8 auf 10,0 Punkte zurück.

Die Stichprobe ist allerdings klein und die Ergebnisse sollten entsprechend vorsichtig interpretiert werden. Auch wirtschaftlich befindet sich Emyria noch in einer frühen Skalierungsphase. Im Juni-Quartal betrug der operative Cash-Abfluss rund 1,44 Millionen A$, während zum Quartalsende rund 7,29 Millionen A$ an liquiden Mitteln vorhanden waren. Rechnerisch entsprach dies laut Appendix 4C gut fünf Quartalen Finanzierung bei gleichbleibendem operativem Mittelabfluss.

Das macht die kommenden Quartale entscheidend: Neue Kliniken müssen ihre Auslastung erhöhen, der Umsatz muss weiter wachsen und das Global Partnership Program muss zeigen, ob aus dem internationalen Interesse tatsächlich zusätzliche Aufträge entstehen.

Wenn Milliarden in Medikamente fließen, wird die Infrastruktur wertvoller

Der spannendste Teil der Emyria-Story ist deshalb möglicherweise nicht ein einzelnes Medikament.

Es ist die Infrastruktur dahinter.

Big Pharma beginnt gerade, Milliarden dafür auszugeben, psychedelische und neuartige psychiatrische Wirkstoffe in Richtung Zulassung zu bringen. Sollte daraus tatsächlich eine neue Behandlungskategorie entstehen, werden nicht nur erfolgreiche Medikamente benötigt, sondern auch Kliniken, geschultes Personal, regulatorische Erfahrung und skalierbare Behandlungssysteme.

Genau diese knappe Infrastruktur versucht Emyria heute aufzubauen.

Ob das Unternehmen daraus langfristig eine bedeutende Marktposition entwickeln kann, ist noch offen. Doch nach Lillys bis zu 3,8 Milliarden US-Dollar schwerem AtaiBeckley-Deal stellt sich für Anleger eine neue Frage: Wenn Psychedelika tatsächlich in der etablierten Pharmaindustrie ankommen - wer baut die Infrastruktur, über die sie eines Tages zum Patienten gelangen?

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Quellen:

https://www.cnbc.com/2026/07/19/psychedelic-drugs-mental-health.html
https://emyria.com/

Lassen Sie sich in den Verteiler für Emyria oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Emyria" oder "Nebenwerte".

Emyria Ltd / ISIN: AU0000073645

https://emyria.com

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