Novo Nordisk unter Druck, Eli Lilly greift Europa an, GSK beschleunigt - warum Pharma jetzt breiter denken muss

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Der Pharmamarkt liefert Anlegern derzeit ein bemerkenswertes Lehrstück. Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333) verkauft Millionen Verschreibungen seiner GLP-1-Produkte und dominiert nach Angaben des Managements weiterhin den Markt für orale GLP-1-Medikamente. Trotzdem steht die Aktie unter Druck. Gleichzeitig gewinnt Eli Lilly (ISIN: US5324571083) Marktanteile und erhielt gerade die erste europäische Zulassung für seine Abnehmpille Foundayo in Großbritannien. Und GSK (ISIN: GB00BN7SWP63) versucht, seine Medikamentenentwicklung durch höhere Forschungsinvestitionen, zahlreiche neue spätklinische Studien und sogar künstliche Intelligenz zu beschleunigen. Hinter diesen scheinbar unterschiedlichen Nachrichten steckt dieselbe Botschaft: Für Pharmaunternehmen reicht es heute nicht mehr, einen einzelnen Milliardenmarkt zu beherrschen. Anleger wollen sehen, woher die zweite, dritte und vierte Wachstumsquelle kommen soll.

Novo Nordisk zeigt, warum selbst Erfolg an der Börse nicht immer genügt

Novo Nordisk befindet sich in einer ungewöhnlichen Situation. CEO Mike Doustdar betonte am 13. August, dass Anleger den Wettbewerb mit Eli Lilly möglicherweise zu sehr als Nullsummenspiel betrachten. Novo war mit Wegovy früh im hochprofitablen Markt für moderne Adipositasmedikamente vertreten, musste zuletzt aber Marktanteile an Lillys Zepbound abgeben. Gleichzeitig hält die Wegovy-Tablette laut Doustdar rund 90 Prozent des derzeitigen Marktes für orale GLP-1-Medikamente. Der Konzernchef erwartet, dass Tabletten bis 2030 sogar bis zur Hälfte des gesamten GLP-1-Marktes ausmachen könnten. Die Börse verlangt dennoch mehr: Nicht nur Wachstum im bestehenden Markt, sondern eine überzeugende Antwort darauf, wie Novo Nordisk seine Abhängigkeit von wenigen extrem erfolgreichen Wirkstoffen langfristig reduziert.

Eli Lilly bringt den Wettbewerb jetzt nach Europa

Während Novo Nordisk um das Vertrauen der Anleger kämpft, erhöht Eli Lilly den Druck. Großbritannien hat am 10. August Foundayo, die orale Version des GLP-1-Wirkstoffs Orforglipron, für Gewichtsmanagement und Typ-2-Diabetes zugelassen. Damit ist Großbritannien das erste europäische Land mit einer Zulassung für Lillys Tablette. Foundayo soll noch im August zunächst über private Verschreibungen verfügbar werden und konkurriert direkt mit der bereits zugelassenen Wegovy-Pille. Für Anleger ist daran weniger die einzelne Zulassung interessant als die Geschwindigkeit, mit der sich der Wettbewerb entwickelt. Auf die erste Generation injizierbarer GLP-1-Präparate folgt bereits die nächste Generation oral einzunehmender Medikamente - und während diese Produkte ausgerollt werden, investieren die Unternehmen bereits in die nächsten Therapiegebiete.

Die Milliarden aus dem heutigen Geschäft finanzieren schon die nächste Wachstumsphase

Eli Lilly nutzt seine finanzielle Stärke längst nicht nur für Adipositas. Im April vereinbarte das Unternehmen die Übernahme des Krebsspezialisten Ajax Therapeutics für bis zu 2,3 Milliarden US-Dollar. Im Mai folgten drei geplante Übernahmen von Impfstoffentwicklern mit einem möglichen Gesamtvolumen von rund 3,8 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig investiert Lilly Milliarden in neue Produktionsstätten. Die Strategie zeigt, wie ein moderner Pharmakonzern versucht, den Erfolg einer Therapieklasse in neue Wachstumsfelder zu übersetzen: Heute finanziert GLP-1 die Expansion, morgen sollen Onkologie, Infektionskrankheiten und andere Forschungsgebiete zusätzliche Umsatzquellen schaffen.

GSK setzt gleichzeitig auf klinische Entwicklung und künstliche Intelligenz

Auch GSK beschleunigt. Der britische Pharmakonzern kündigte Ende Juli an, deutlich mehr spätklinische Studien zu starten als ursprünglich geplant und einen Großteil der Einsparungen aus einem neuen Restrukturierungsprogramm wieder in Forschung und Entwicklung zu investieren. Parallel schloss GSK eine Zusammenarbeit mit Relation Therapeutics im Umfang von bis zu 110 Millionen US-Dollar. Dabei sollen menschliche Zelldaten und KI-Modelle genutzt werden, um neue therapeutische Zielstrukturen schneller zu identifizieren. Hinzu kommt die Onkologie-Offensive: Nach der 10,6 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme von Nuvalent erhielt GSK bereits im Juli eine vorzeitige FDA-Zulassung für Jideytro gegen eine bestimmte Form von Lungenkrebs. Die Kombination zeigt, wohin sich Big Pharma bewegt: Forschung soll schneller werden, externe Technologien sollen früh eingebunden werden und aus einer Pipeline sollen möglichst mehrere neue Wachstumstreiber entstehen.

Warum diese Entwicklung für kleinere Biotech-Unternehmen interessant ist

Für den Biotechnologiesektor entsteht daraus eine interessante Konstellation. Die großen Pharmakonzerne verfügen über enorme finanzielle Mittel, gleichzeitig steigt der Druck, die Pipeline rechtzeitig zu verbreitern. Allein die weltweit angekündigten Investitionen großer Pharmaunternehmen in Forschung, Produktion und Infrastruktur in den USA summieren sich inzwischen auf rund 500 Milliarden US-Dollar. Die Branche investiert also nicht deshalb so aggressiv, weil ihr heutiges Geschäft schlecht läuft, sondern gerade weil erfolgreiche Produkte genügend Kapital liefern, um die nächste Innovationsgeneration zu finanzieren. Für kleinere Biotechnologieunternehmen wird damit entscheidend, ob sie Technologien besitzen, die bereits klinisch validiert sind und gleichzeitig auf mehrere Märkte ausgeweitet werden können.

Mesoblast hat die erste Hürde bereits genommen

Genau an diesem Punkt ist Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) inzwischen deutlich weiter als viele klassische Entwicklungsunternehmen. Mit Ryoncil verfügt das Unternehmen bereits über eine FDA-zugelassene allogene Zelltherapie. Im ersten vollständigen Geschäftsjahr nach der Zulassung erzielte Ryoncil einen Nettoumsatz von 115 Millionen US-Dollar, davon 36 Millionen US-Dollar im vierten Quartal. Zum Ende des Geschäftsjahres verfügte Mesoblast über liquide Mittel von 103 Millionen US-Dollar. Damit besteht die Investmentstory nicht mehr ausschließlich aus zukünftigen klinischen Hoffnungen: Die Plattform erzielt bereits kommerzielle Umsätze und soll gleichzeitig auf größere Märkte ausgeweitet werden.

Aus einer ersten Zulassung sollen mehrere Märkte entstehen

Besonders interessant ist deshalb, was Mesoblast mit der bestehenden Technologie als Nächstes macht. Für Ryoncil läuft bereits eine registrierungsrelevante Studie zur Erweiterung der Anwendung auf erwachsene Patienten mit steroidrefraktärer akuter Graft-versus-Host-Erkrankung. Bis zu 40 US-Studienzentren sollen aktiviert werden. Darüber hinaus erhielt das Unternehmen von der FDA die Freigabe, direkt mit einer zulassungsrelevanten Studie bei Kindern mit Duchenne-Muskeldystrophie zu beginnen. Parallel entwickelt Mesoblast mit rexlemestrocel-L eine zweite Produktplattform für deutlich größere Märkte. Bei chronischen Rückenschmerzen wurde im Juli das Ziel von mindestens 300 behandelten Patienten in der entscheidenden Phase-III-Studie erreicht. Die Top-Line-Ergebnisse werden nach zwölf Monaten Nachbeobachtung für Mitte 2027 erwartet.

Auch Herzinsuffizienz könnte zum nächsten regulatorischen Test werden

Ein weiterer Baustein ist das Herzinsuffizienz-Programm. Mesoblast hat von der FDA bereits eine BLA-Filing-Nummer für rexlemestrocel-L erhalten und eine modulare Prüfung für die Anwendung bei schwer herzkranken Patienten mit linksventrikulären Unterstützungssystemen beantragt. Das Produkt besitzt für diese Patientengruppe sowohl RMAT- als auch Orphan-Drug-Status, wodurch regulatorische Erleichterungen wie eine rollierende und potenziell priorisierte Prüfung möglich sind. Ob daraus letztlich eine Zulassung entsteht, ist offen. Für Anleger zeigt der Fortschritt jedoch, dass neben Ryoncil inzwischen mehrere unabhängige regulatorische und klinische Programme gleichzeitig vorangetrieben werden.

Warum Breite an der Börse plötzlich wieder wichtiger wird

Der aktuelle Kampf zwischen Novo Nordisk und Eli Lilly macht deutlich, warum diese Breite so wichtig werden kann. Novo besitzt weiterhin extrem erfolgreiche Produkte und eine starke Position im GLP-1-Markt. Trotzdem stellen Anleger Fragen zur Marktanteilsentwicklung, zur Pipeline und zur Abhängigkeit von einer einzelnen Therapieklasse. Lilly wird dagegen nicht nur wegen seiner aktuellen GLP-1-Umsätze positiv wahrgenommen, sondern auch wegen seiner breiteren Aufstellung. GSK investiert wiederum Milliarden, um genau diese Breite neu aufzubauen. Für kleinere Biotech-Unternehmen ergibt sich daraus eine einfache Lehre: Eine Zulassung kann den entscheidenden Durchbruch bedeuten, doch langfristig wird häufig die Fähigkeit wertvoller, aus derselben technologischen Basis mehrere Produkte und Märkte zu entwickeln.

Fazit

Die jüngsten Nachrichten von Novo Nordisk, Eli Lilly und GSK zeigen einen grundlegenden Wandel im Pharmasektor. Die Frage lautet längst nicht mehr nur, wer den aktuell größten Blockbuster besitzt. Entscheidend wird zunehmend, wer rechtzeitig die nächste Wachstumssäule entwickelt. Genau deshalb investieren große Pharmakonzerne gleichzeitig in neue Produkte, Übernahmen, Produktionskapazitäten, künstliche Intelligenz und neue Therapieplattformen. Für Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) liegt die Herausforderung nun darin, den kommerziellen Erfolg von Ryoncil auf eine breitere Produkt- und Indikationsbasis zu übertragen. Die laufenden Studien bei Erwachsenen mit GvHD, Duchenne-Muskeldystrophie, chronischen Rückenschmerzen und Herzinsuffizienz werden deshalb entscheidend dafür sein, ob aus dem ersten zugelassenen Zellprodukt langfristig tatsächlich mehrere relevante Wachstumstreiber entstehen können.