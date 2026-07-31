ROUNDUP 2: Hohe Speicherkosten verteuern Amazons KI-Ausbau - Aktie stark im Plus

SEATTLE - Amazon wird in diesem Jahr wegen stark gestiegener Speicherchip-Preise noch 20 Milliarden Dollar mehr in den Ausbau seiner KI-Infrastruktur stecken. Konzernchef Andy Jassy schraubte am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss die Prognose für Kapitalausgaben von 200 auf 220 Milliarden Dollar (derzeit rund 191 Mrd Euro) hoch. Selbst damit werde man immer noch nicht genug Kapazitäten haben, um die Nachfrage der Kunden nach Rechenleistung zu erfüllen, sagte er in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Das werde sich wohl auch 2027 nicht ändern.

ROUNDUP 2: Apple kämpft vor neuer iPhone-Saison mit Bauteil-Engpässen

CUPERTINO - Vor dem erwarteten Start der nächsten iPhone-Generation hat der US-Techkonzern Apple mit Engpässen bei wichtigen Bauteilen zu kämpfen. Das Problem seien aktuell vor allem knappe Produktionskapazitäten bei kombinierten Chipsystemen, die das Herzstück von Apple-Geräten wie iPhones und Mac-Computern sind, sagte Konzernchef Tim Cook. Apple habe die Nachfrage nach iPhones und Macs in den vergangenen Monaten trotz bereits hoher Absatzprognosen unterschätzt, gestand Cook, der im September nach 15 Jahren seinen Posten räumt.

ROUNDUP/Schwache Diagnostik-Sparte: Siemens Healthineers senkt Umsatzausblick

ERLANGEN - Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers senkt wegen der anhaltend schwachen Entwicklung seiner zur Disposition stehenden Labordiagnostik-Sparte die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr. Das China-Geschäft bleibt dort schwierig und das sukzessive Auslaufen älterer Analyse-Systeme belastet. Ein schwächeres Wachstum im wichtigen Geschäft mit der Bildgebung soll sich dagegen im Schlussquartal wieder ausgleichen. Die Ergebnisprognose wurde derweil wegen der Rückerstattung unrechtmäßig erhobener US-Zölle erhöht. Die Aktie fiel zum Wochenschluss zunächst um bis zu vier Prozent, drehte dann aber ins Plus.

ROUNDUP: Puma verliert weiter an Umsatz und bleibt in den roten Zahlen

HERZOGENAURACH - Der Konzernumbau sowie eine schwächere Nachfrage im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt haben die Umsätze des Sportartikelherstellers Puma im zweiten Quartal belastet. Zudem schreibt das Unternehmen weiter rote Zahlen. Im zweiten Halbjahr soll sich die Entwicklung schrittweise verbessern. Die Prognose für das von Konzernchef Arthur Hoeld ausgerufene "Übergangsjahr" bekräftigte Puma.

ROUNDUP 2: Schaeffler schockt Anleger mit schwachen Aussichten bei E-Autos

HEZOGENAURACH - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler streicht wegen der schlechten Lage in der Autoindustrie seine mittelfristigen Geschäftsziele zusammen. Vor allem der mit dem Vitesco-Zukauf verstärkte Bereich rund ums Elektroauto macht Probleme und wächst bis 2028 nicht so stark, wie Vorstandschef Klaus Rosenfeld es eingeplant hatte. Auch mit dem Erreichen der operativen Gewinnschwelle in der Sparte wird es bis dahin wohl nichts werden. Die im MDax notierte Aktie fiel am Freitag rasant.

ROUNDUP 4: Hensoldt verdoppelt Aufträge - Aktie dennoch deutlich im Minus

TAUFKIRCHEN - Die Aufrüstung der Nato-Staaten beschert Hensoldt eine hohe Nachfrage. "Die politischen Entscheidungen für höhere Verteidigungsausgaben konkretisieren sich nun in unserem Auftragsbuch", sagte Firmenchef Oliver Dörre am Freitag zur Vorlage von Geschäftszahlen in Taufkirchen. In den ersten sechs Monaten verdoppelte der Rüstungselektronikkonzern seinen Auftragseingang auf 2,8 Milliarden Euro. Die im MDax notierte Aktie gab am Vormittag trotzdem nach. Damit ist die jüngste Erholung zunächst beendet.

US-Ölkonzern Chevron verdient deutlich mehr als erwartet - Aktie legt zu

HOUSTON - Die durch den Iran-Krieg kräftig gestiegenen Preise für Rohöl haben dem US-Ölkonzern Chevron deutlich mehr in die Kassen gespült. Das Unternehmen konnte den Gewinn mit knapp 12,1 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr mehr als vervierfachen, wie der Konzern am Freitag in Houston mitteilte. Der bei Analysten im Fokus stehende bereinigte Gewinn je Aktie stieg von 1,77 auf 6,06 Dollar. Die Texaner übertrafen damit die Erwartungen deutlich. Zudem war dies für den Ölkonzern der höchste Quartalsgewinn seit 2022 - damals hatte Russlands Invasion in der Ukraine den weltweiten Energiemarkt auf den Kopf gestellt. Die Aktie legte im vorbörslichen US-Handel zu.

ROUNDUP: Saint-Gobain macht Fortschritte im zweiten Quartal - Prognose bestätigt

COURBEVOIE - Die Geschäfte des französischen Baustoffkonzerns Saint Gobain haben sich nach einem schwachen Jahresauftakt im zweiten Quartal belebt. Der Umsatz kletterte in den ersten sechs Monaten auf vergleichbarer Basis - also vor Währungseffekten und den Folgen von Zu- und Verkäufen - somit um knapp ein Prozent auf 23,6 Milliarden Euro, wie der Konzern am Donnerstagabend in Courbevoie mitteilte. Dazu trugen alle Regionen bei. Inklusive Währungs- und Portfolioeffekten fiel der Umsatz allerdings leicht. Die Aktie legte am Vormittag im Pariser Handel um knapp sieben Prozent zu.

ROUNDUP: Sony hebt Ausblick dank besserer Playstation-Geschäfte - Aktie dümpelt

TOKIO - Der Unterhaltungs- und Elektronikkonzern Sony erwartet nach einem guten ersten Quartal mehr Gewinn im Geschäftsjahr als bisher. So geht Sony nun von 1,72 Billionen Yen (9,3 Mrd Euro) operativem Gewinn aus statt von 1,6 Billionen, wie der Konzern am Freitag in Tokio mitteilten. Das ist mehr als von Analysten vorher geschätzt. Maßgeblich für die besseren Aussichten ist vor allem die Gaming-Sparte rund um das Playstation-Netzwerk aus Spielkonsole und Spielen. Im ersten Quartal profitierte das Geschäft insbesondere vom schwächeren Yen und von Rückerstattungen von US-Einfuhrzöllen, welche die Resultate mit der Playstation zuvor belastet hatten.

Engie erhöht Jahresprognose trotz Rückgang des operativen Gewinns - Kurssprung

PARIS - Kosteneinsparungen und schwankende Energiepreise in Reaktion auf den Nahost-Krieg sorgen beim französischen Energieversorger Engie für mehr Optimismus. Der Gewinn aus dem wiederkehrenden Geschäft dürfte 2026 zwischen 4,9 bis 5,5 Milliarden Euro liegen, teilte das Unternehmen am Freitag in Paris mit. Das sind an beiden Enden der Zielspanne 300 Millionen mehr. Der Kurs der Aktie legte zum Start um 4,5 Prozent zu.

ROUNDUP: Enel wird etwas optimistischer - Aktie fällt dennoch leicht

ROM - Der italienische Energieversorger Enel blickt nach einer besser als erwartet ausgefallenen ersten Jahreshälfte etwas optimistischer auf das Gesamtjahr. Beim Gewinn je Aktie rechnet das Unternehmen jetzt mit 74 Cent, wie es am Donnerstagabend in Rom mitteilte. Damit kappte der im EuroStoxx 50 notierte Konzern das untere Ende der bisherigen Zielspanne von 72 bis 74 Cent. Im ersten Halbjahr schoben die Geschäfte in Spanien und Lateinamerika die Ergebnisse an. Die Enel-Aktie verlor am Freitag dennoch ein Prozent.



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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



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