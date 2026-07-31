Der US-Ölkonzern Chevron profitiert von den gestiegenen Rohölpreisen im Zuge der Eskalation im Nahen Osten. Im zweiten Quartal übertrifft das Unternehmen die Schätzungen der Wall Street bei Gewinn, Umsatz und Cashflow. Die Aktie legt vorbörslich zu.Chevron stellt im zweiten Quartal 2026 seine operative Stärke unter Beweis. Der Nettogewinn kletterte auf rund zwölf Milliarden Dollar. Damit erzielte Chevron den höchsten Quartalsgewinn seit dem Jahr 2022, als der Beginn des Ukraine-Kriegs die weltweiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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