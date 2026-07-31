Die Puma-Aktie befindet sich seit dem Tief im November vergangenen Jahres in einem deutlichen Aufwärtstrend. Allerdings bleibt die Volatilität hoch. Am Freitag verliert die Aktie aktuell -3,3 % und notiert bei 27,40 €. Damit liegt sie bereits deutlich über dem Tief von rund 15 €. Für Anleger stellt sich daher die Frage: Besitzt sie noch weiteres Potenzial? Neuausrichtung greift Puma befindet sich weiterhin mitten in einem umfangreichen Transformationsprozess. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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