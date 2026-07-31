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Markus Weingran
31.07.2026 15:27 Uhr
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5 Top Bezahldienstleister: Apple: Enttäuschung - Kioxia: Nicht gut genug - Hensoldt: Marge schwächelt

Geht die Rallye bei den Chipwerten weiter? Nach Microsoft hat auch Amazon mit seinem Cloudwachstum geglänzt. Kioxia hingegen hat trotz starker Zahlen gepatzt. Steht die Erholung der Branche auf wackeligen Beinen? Mastercard oder Block? - 5 Bezahldienstleister mit Potenzial Der amerikanische Kreditkartenbetreiber hat Donnerstag mit seinen Zahlen geglänzt. Auch das Geschäft mit zusätzlichen Dienstleistung, wie Cybersecurity oder Datenanalyse, konnte um 20 Prozent zulegen. Wie sollten sich Anleger in der Branche aufstellen? Auf die großen drei der Branche setzen, oder auf Block, Global Payments oder Adyen setzen? Apple: Zieht Nvidia bald wieder vorbei? Der iPhone-Produzent blickt auf ein …

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© 2026 Markus Weingran
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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