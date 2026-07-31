5 Top Bezahldienstleister: Apple: Enttäuschung - Kioxia: Nicht gut genug - Hensoldt: Marge schwächelt

Geht die Rallye bei den Chipwerten weiter? Nach Microsoft hat auch Amazon mit seinem Cloudwachstum geglänzt. Kioxia hingegen hat trotz starker Zahlen gepatzt. Steht die Erholung der Branche auf wackeligen Beinen? Mastercard oder Block? - 5 Bezahldienstleister mit Potenzial Der amerikanische Kreditkartenbetreiber hat Donnerstag mit seinen Zahlen geglänzt. Auch das Geschäft mit zusätzlichen Dienstleistung, wie Cybersecurity oder Datenanalyse, konnte um 20 Prozent zulegen. Wie sollten sich Anleger in der Branche aufstellen? Auf die großen drei der Branche setzen, oder auf Block, Global Payments oder Adyen setzen? Apple: Zieht Nvidia bald wieder vorbei? Der iPhone-Produzent blickt auf ein …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran