|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ALCOA CORPORATION CDIS
|AU0000339426
|0,1 USD
|0,086 EUR
|ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC
|US01973R1014
|0,29 USD
|0,2494 EUR
|AMPLIFON SPA
|IT0004056880
|-
|0,29 EUR
|ARKO CORP
|US0412421085
|0,03 USD
|0,0258 EUR
|BANCA GENERALI SPA
|IT0001031084
|-
|2,2 EUR
|BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
|IT0005508921
|-
|0,86 EUR
|BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA
|ROBRDBACNOR2
|1,0752 RON
|0,2061 EUR
|BRUNELLO CUCINELLI SPA
|IT0004764699
|-
|1,04 EUR
|BRUNSWICK CORPORATION
|US1170431092
|0,44 USD
|0,3784 EUR
|BUZZI SPA
|IT0001347308
|-
|0,7 EUR
|CARLISLE COMPANIES INC
|US1423391002
|1,1 USD
|0,9462 EUR
|CARLYLE GROUP INC
|US14316J1088
|0,35 USD
|0,301 EUR
|CHINA CITIC BANK CORP LTD
|CNE1000001Q4
|0,2207 HKD
|0,0242 EUR
|CLARUS CORPORATION
|US18270P1093
|0,025 USD
|0,0215 EUR
|COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS INC
|US19239V3024
|0,02 USD
|0,0172 EUR
|COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATI ...
|US1924461023
|0,33 USD
|0,2838 EUR
|COLOPLAST A/S
|DK0060448595
|5 DKK
|0,669 EUR
|DNO ASA ADR
|US23290P1057
|0,4046 USD
|0,348 EUR
|DORIAN LPG LTD
|MHY2106R1100
|1 USD
|0,8602 EUR
|DOVALUE SPA
|IT0005610958
|-
|0,0923 EUR
|EQUITA GROUP SPA
|IT0005312027
|-
|0,2 EUR
|ERREDUE SPA
|IT0005521247
|-
|0,2 EUR
|EVERSOURCE ENERGY
|US30040W1080
|0,7875 USD
|0,6774 EUR
|FAGRON NV
|BE0003874915
|-
|0,4 EUR
|FILA SPA
|IT0004967292
|-
|0,24 EUR
|FINECOBANK BANCA FINECO SPA
|IT0000072170
|-
|0,79 EUR
|FIRST HAWAIIAN INC
|US32051X1081
|0,26 USD
|0,2236 EUR
|GEN DIGITAL INC
|US6687711084
|0,125 USD
|0,1075 EUR
|GENCO SHIPPING & TRADING LIMITED
|MHY2685T1313
|0,35 USD
|0,301 EUR
|HEALTHSTREAM INC
|US42222N1037
|0,035 USD
|0,0301 EUR
|HELMERICH & PAYNE INC
|US4234521015
|0,25 USD
|0,215 EUR
|HIGHWOODS PROPERTIES INC
|US4312841087
|0,5 USD
|0,4301 EUR
|HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORPORATION
|US44045A1025
|0,06 USD
|0,0516 EUR
|ICAHN ENTERPRISES LP
|US4511001012
|0,5 USD
|0,4301 EUR
|INDUSTRIE DE NORA SPA
|IT0005186371
|-
|0,103 EUR
|INTERPUMP GROUP SPA
|IT0001078911
|-
|0,35 EUR
|ITALGAS SPA
|IT0005211237
|-
|0,432 EUR
|ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA
|IT0003411417
|-
|0,2 EUR
|JBS NV
|NL0015002J37
|1 USD
|0,8602 EUR
|JCDECAUX SE ADR
|US47215K1079
|0,3823 USD
|0,3289 EUR
|KELLY SERVICES INC
|US4881522084
|0,075 USD
|0,0645 EUR
|KEMPER CORPORATION
|US4884011002
|0,32 USD
|0,2752 EUR
|KINEPOLIS GROUP SA
|BE0974274061
|-
|0,65 EUR
|KLA CORPORATION
|US4824801009
|2,3 USD
|1,9784 EUR
|MAREX GROUP PLC
|GB00BMT7GT62
|0,16 USD
|0,1376 EUR
|MONCLER SPA
|IT0004965148
|-
|1,4 EUR
|MONDADORI EDITORE SPA
|IT0001469383
|-
|0,077 EUR
|MUYUAN FOODS CO LTD
|CNE100007CV2
|0,4882 HKD
|0,0536 EUR
|ONE GAS INC
|US68235P1084
|0,68 USD
|0,5849 EUR
|PATRIA INVESTMENTS LIMITED
|KYG694511059
|0,1625 USD
|0,1397 EUR
|PHENIXFIN CORPORATION
|US71742W1036
|0,0732 USD
|0,063 EUR
|PHILLIPS 66
|US7185461040
|1,27 USD
|1,0924 EUR
|POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD ADR
|US73281Q1094
|0,3492 USD
|0,3004 EUR
|PUUILO OYJ
|FI4000507124
|-
|0,33 EUR
|REAVES UTILITY INCOME FUND
|US7561581015
|0,2 USD
|0,172 EUR
|TECHNOGYM SPA
|IT0005162406
|-
|0,38 EUR
|TENARIS SA
|LU2598331598
|0,6 USD
|0,5161 EUR
|TIPTREE INC
|US88822Q1031
|0,06 USD
|0,0516 EUR
|TRANSPORT INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
|BMG9031M1082
|0,5 HKD
|0,0549 EUR
|TWIN DISC INC
|US9014761012
|0,04 USD
|0,0344 EUR
|UBIQUITI INC
|US90353W1036
|0,8 USD
|0,6881 EUR
|UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
|IT0004810054
|-
|1,12 EUR
|WEBUILD SPA
|IT0003865570
|-
|0,081 EUR
|WYNN RESORTS LIMITED
|US9831341071
|0,25 USD
|0,215 EUR
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