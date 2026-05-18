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WKN: 865884 | ISIN: US4824801009 | Ticker-Symbol: KLA
Tradegate
18.05.26 | 07:33
1.534,00 Euro
-1,19 % -18,40
Branche
Sonstige Technologie
Aktienmarkt
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KLA CORPORATION Chart 1 Jahr
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KLA CORPORATION 5-Tage-Chart
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ALLISON TRANSMISSION
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC105,80+5,01 %
AMPLIFON SPA10,915+1,82 %
ARKO CORP6,995+0,07 %
BANCA GENERALI SPA56,40+0,36 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA8,470-8,77 %
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA5,8800,00 %
BRUNELLO CUCINELLI SPA79,66-1,51 %
BRUNSWICK CORPORATION68,00+1,49 %
BUZZI SPA45,430-3,01 %
CARLISLE COMPANIES INC284,800,00 %
CARLYLE GROUP INC41,940+1,49 %
CHINA CITIC BANK CORP LTD0,865-1,86 %
CLARUS CORPORATION2,3600,00 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS INC13,790-2,82 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION40,090-1,16 %
COLOPLAST A/S53,50+1,06 %
DORIAN LPG LTD34,600-1,59 %
DOVALUE SPA2,1500,00 %
EQUITA GROUP SPA5,6600,00 %
ERREDUE SPA8,6600,00 %
EVERSOURCE ENERGY56,50-2,59 %
FAGRON NV23,4500,00 %
FILA SPA8,6500,00 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA21,320-1,02 %
FIRST HAWAIIAN INC22,6000,00 %
GEN DIGITAL INC20,200+0,12 %
GENCO SHIPPING & TRADING LIMITED21,140+0,38 %
HEALTHSTREAM INC19,2000,00 %
HELMERICH & PAYNE INC33,600-1,15 %
HIGHWOODS PROPERTIES INC22,600+2,73 %
HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORPORATION4,2500,00 %
ICAHN ENTERPRISES LP8,1900,00 %
INDUSTRIE DE NORA SPA7,000+1,23 %
INTERPUMP GROUP SPA33,840+0,65 %
ITALGAS SPA10,155+0,54 %
ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA12,6500,00 %
JBS NV11,850+2,11 %
KELLY SERVICES INC8,3500,00 %
KEMPER CORPORATION25,7850,00 %
KINEPOLIS GROUP SA29,800+0,34 %
KLA CORPORATION1.534,00-1,19 %
MAREX GROUP PLC47,8000,00 %
MONCLER SPA47,940-3,27 %
MONDADORI EDITORE SPA2,1050,00 %
MUYUAN FOODS CO LTD4,2200,00 %
ONE GAS INC72,50+2,11 %
PATRIA INVESTMENTS LIMITED9,8140,00 %
PHENIXFIN CORPORATION33,0000,00 %
PHILLIPS 66150,00-1,12 %
PUUILO OYJ12,6000,00 %
REAVES UTILITY INCOME FUND37,415+2,93 %
TECHNOGYM SPA21,220+0,57 %
TENARIS SA26,680-1,19 %
TIPTREE INC14,0000,00 %
TRANSPORT INTERNATIONAL HOLDINGS LTD1,0700,00 %
TWIN DISC INC15,0000,00 %
UBIQUITI INC544,00+1,40 %
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA21,120-4,82 %
WEBUILD SPA2,598+0,54 %
WYNN RESORTS LIMITED81,01-1,33 %
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