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WKN: A1JWVX | ISIN: US30303M1027 | Ticker-Symbol: FB2A
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16.03.26 | 08:35
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ADEIA INC Chart 1 Jahr
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ADEIA INC18,9000,00 %
ALTAGAS LTD30,800-0,65 %
AMETEK INC188,86+0,58 %
ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC15,050+0,13 %
AUSTIN ENGINEERING LIMITED0,110-35,29 %
BCP INVESTMENT CORPORATION7,2000,00 %
CHORUS LIMITED4,480-0,44 %
CLARUS CORPORATION2,540+4,10 %
COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM INC49,600-0,40 %
DATA3 LIMITED4,160-1,42 %
DELLIA GROUP ASA38,1000,00 %
DTE ENERGY COMPANY131,00+3,97 %
EAGLE MATERIALS INC163,000,00 %
EISEN UND HUETTENWERKE AG18,000-14,29 %
EXTRA SPACE STORAGE INC122,20-1,29 %
FIDELIS INSURANCE HOLDINGS LIMITED15,9000,00 %
FINWARD BANCORP37,3000,00 %
GENPACT LIMITED33,360+0,36 %
GLOBAL SELF STORAGE INC5,095-0,10 %
GREAT ELM CAPITAL CORP4,4000,00 %
GREIF INC57,000,00 %
HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORPORATION4,100-5,09 %
INTERPARFUMS INC76,50+1,32 %
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC21,670+0,18 %
JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND INC9,4000,00 %
KEYERA CORP33,750-0,44 %
KINGSGATE CONSOLIDATED LIMITED3,785+0,93 %
LAMAR ADVERTISING COMPANY117,00-0,85 %
MAREX GROUP PLC30,8000,00 %
MERCK & CO INC100,40-0,99 %
META PLATFORMS INC545,00+1,62 %
MONROE CAPITAL CORPORATION3,970-1,53 %
NASDAQ INC75,23+0,45 %
NETEASE INC ADR102,50-0,49 %
NEWMARKET CORPORATION510,000,00 %
NXG CUSHING MIDSTREAM ENERGY FUND38,4000,00 %
OAKTREE SPECIALTY LENDING CORPORATION9,375-3,60 %
OFS CREDIT COMPANY INC2,4030,00 %
PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION8,5500,00 %
PEMBINA PIPELINE CORPORATION39,330+0,03 %
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC32,6000,00 %
PHX ENERGY SERVICES CORP7,800-1,27 %
PO VALLEY ENERGY LIMITED0,0400,00 %
PUBLIC STORAGE260,60-0,04 %
RAMELIUS RESOURCES LIMITED2,459-1,24 %
RED ROCK RESORTS INC50,50+1,41 %
ROCKPOINT GAS STORAGE INC17,3000,00 %
SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC15,6000,00 %
SOUND POINT MERIDIAN CAPITAL INC8,0000,00 %
STELLAR BANCORP INC31,0000,00 %
T.ROWE PRICE GROUP INC77,10-0,70 %
TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC37,600-0,53 %
TIPTREE INC14,0920,00 %
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