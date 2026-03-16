|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ADEIA INC
|US00676P1075
|0,05 USD
|0,0437 EUR
|ALTAGAS LTD
|CA0213611001
|0,334 CAD
|0,2131 EUR
|AMETEK INC
|US0311001004
|0,34 USD
|0,2978 EUR
|ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC
|US0423157058
|0,24 USD
|0,2102 EUR
|AUSTIN ENGINEERING LIMITED
|AU000000ANG3
|0,003 AUD
|0,0018 EUR
|BCP INVESTMENT CORPORATION
|US73688F2011
|0,32 USD
|0,2802 EUR
|CHORUS LIMITED
|NZCNUE0001S2
|0,24 NZD
|0,1214 EUR
|CLARUS CORPORATION
|US18270P1093
|0,025 USD
|0,0218 EUR
|COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM INC
|US2036071064
|0,47 USD
|0,4116 EUR
|DATA3 LIMITED
|AU000000DTL4
|0,135 AUD
|0,0825 EUR
|DELLIA GROUP ASA
|NO0012697095
|4,6 NOK
|0,4123 EUR
|DTE ENERGY COMPANY
|US2333311072
|1,165 USD
|1,0204 EUR
|EAGLE MATERIALS INC
|US26969P1084
|0,25 USD
|0,2189 EUR
|EISEN UND HUETTENWERKE AG
|DE0005658009
|-
|5,25 EUR
|EXTRA SPACE STORAGE INC
|US30225T1025
|1,62 USD
|1,4189 EUR
|FIDELIS INSURANCE HOLDINGS LIMITED
|BMG3398L1182
|0,15 USD
|0,1313 EUR
|FINWARD BANCORP
|US31812F1093
|0,12 USD
|0,1051 EUR
|FORTESCUE LTD ADR
|US34959A2069
|0,068 USD
|0,0595 EUR
|GENPACT LIMITED
|BMG3922B1072
|0,1875 USD
|0,1642 EUR
|GLOBAL SELF STORAGE INC
|US37955N1063
|0,0725 USD
|0,0635 EUR
|GREAT ELM CAPITAL CORP
|US3903207039
|0,3 USD
|0,2627 EUR
|GREIF INC
|US3976241071
|0,56 USD
|0,4905 EUR
|HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORPORATION
|US44045A1025
|0,06 USD
|0,0525 EUR
|INTERPARFUMS INC
|US4583341098
|0,8 USD
|0,7007 EUR
|IRIDIUM COMMUNICATIONS INC
|US46269C1027
|0,15 USD
|0,1313 EUR
|JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND INC
|US47109U1043
|0,0887 USD
|0,0776 EUR
|KEYERA CORP
|CA4932711001
|0,54 CAD
|0,3445 EUR
|KINGSGATE CONSOLIDATED LIMITED
|AU000000KCN1
|0,1 AUD
|0,0611 EUR
|LAMAR ADVERTISING COMPANY
|US5128161099
|1,6 USD
|1,4014 EUR
|MAREX GROUP PLC
|GB00BMT7GT62
|0,15 USD
|0,1313 EUR
|MERCK & CO INC
|US58933Y1055
|0,85 USD
|0,7445 EUR
|META PLATFORMS INC
|US30303M1027
|0,525 USD
|0,4598 EUR
|META PLATFORMS INC CDR
|CA59101A1012
|0,0281 CAD
|0,0179 EUR
|MIDLAND STATES BANCORP INC PFC A
|US5977423038
|0,4844 USD
|0,4242 EUR
|MONROE CAPITAL CORPORATION
|US6103351010
|0,09 USD
|0,0788 EUR
|NASDAQ INC
|US6311031081
|0,27 USD
|0,2364 EUR
|NETEASE INC ADR
|US64110W1027
|1,16 USD
|1,016 EUR
|NEWMARKET CORPORATION
|US6515871076
|3 USD
|2,6277 EUR
|NXG CUSHING MIDSTREAM ENERGY FUND
|US2316313004
|0,45 USD
|0,3941 EUR
|OAKTREE SPECIALTY LENDING CORPORATION
|US67401P4054
|0,4 USD
|0,3503 EUR
|OFS CREDIT COMPANY INC
|US67111Q1076
|0,05 USD
|0,0437 EUR
|PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION
|US69932A2042
|0,05 USD
|0,0437 EUR
|PEMBINA PIPELINE CORPORATION
|CA7063271034
|0,71 CAD
|0,453 EUR
|PHILLIPS EDISON & COMPANY INC
|US71844V2016
|0,1083 USD
|0,0948 EUR
|PHX ENERGY SERVICES CORP
|CA69338U1012
|0,2 CAD
|0,1276 EUR
|PO VALLEY ENERGY LIMITED
|AU000000PVE9
|0,0004 AUD
|0,0002 EUR
|PUBLIC STORAGE
|US74460D1090
|3 USD
|2,6277 EUR
|RAMELIUS RESOURCES LIMITED
|AU000000RMS4
|0,03 AUD
|0,0183 EUR
|RED ROCK RESORTS INC
|US75700L1089
|0,26 USD
|0,2277 EUR
|ROCKPOINT GAS STORAGE INC
|CA7739151032
|0,22 USD
|0,1927 EUR
|SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC
|US83012A1097
|0,46 USD
|0,4029 EUR
|SOUND POINT MERIDIAN CAPITAL INC
|US83617A1088
|0,25 USD
|0,2189 EUR
|STELLAR BANCORP INC
|US8589271068
|0,15 USD
|0,1313 EUR
|T.ROWE PRICE GROUP INC
|US74144T1088
|1,3 USD
|1,1386 EUR
|TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC
|US8794338298
|0,04 USD
|0,035 EUR
|TIPTREE INC
|US88822Q1031
|0,06 USD
|0,0525 EUR
|WISETECH GLOBAL LIMITED ADR
|US9772871011
|0,068 USD
|0,0595 EUR
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