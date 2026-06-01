Von Matthew Lawton, Head of Impact Fixed Income bei T. Rowe Price Eines der grössten Missverständnisse rund um Impact Investing ist, dass es in ein Nischensegment der Allokation falle und getrennt vom Kern der Portfoliokonstruktion zu betrachten sei. An den Kreditmärkten beobachten wir zunehmend, dass ein disziplinierter, wirkungsorientierter Ansatz bei Wertentwicklung und Risikomanagement direkt mit etablierten globalen Kreditstrategien konkurrieren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab